MIRROR官方歌迷招新會員　8項「機會福利」捱批

人氣男團MIRROR氣勢如虹，其官方歌迷會成立一周年，今日（4/5）在社交平台公布MIRO會籍續會，以及一些新入會的有關詳情。新會員的會費由去年的$440減至$300，續會費用則根據比例按會籍到期月份計算。即是若你是去年最早入會的MIRO，會籍於今年5月份到期的話，便要付最貴的$260續會費，餘此類推，至於2023年10至12月才到期的會籍，就可以免費續會。

官方更列出二11項會員「福利」，當中包括MIRO會員禮盒一份（珍藏版相冊一本，當中紀錄MIRROR與MIRO的珍貴回憶及各成員給MIRO的訊息）、預訂MIRROR演唱會門票的機會、預訂MIRROR個別成員演唱會門票的機會、參加及訂購MIRROR周年活動門票的機會、訂購MIRO專屬歌迷會活動門票的機會、參加MIRO專屬電影優先場的機會、參加MIRROR及個別成員相關音樂會或活動門票抽籤的機會、參加線上粉絲見面會的機會、購買MIRO獨家限定商品的機會、MIRO專享折扣優惠，以及於MIRO專區瀏覽及下載MIRROR獨家影音。當中8項中出現的「機會」字眼，成為了粉絲熱話。

貼文一出惹來MIRO表示不滿：「算吧啦，上年做member，一次都冇抽中過！」、「我送返六合彩中獎機會畀你」、「會員福利係八個機會。」亦有心水清的網友表示：「上年即日入會+續會=$700=咩機會都得唔到呀」。