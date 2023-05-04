周吉佩最感激黎瑞恩：人生再冇可能有機會

藝人周吉佩（吉吉）以爆冷姿態於無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》奪冠，日前他接受《Star Talk》專訪，暢談獲奬後的感受及展望、加入演藝圈後的高低起跌、走出情緒低谷的經過，並應要求細數《中年好聲音》三位值得學習對象，分別是吳大強、龍婷及支嚳儀（Venus）。

談到年屆71歲的大強，吉吉最佩服對方精力依然旺盛：「佢好有風采好瀟灑，有時我哋綵排到凌晨一、兩點，我行埋去問佢攰唔攰，佢次次都話：『攰咩？』佢係真犀利，有時我哋喺度休息，佢就去咗電視城四圍行，嗰次演唱會佢又係四圍行。」而龍婷令吉吉最欣賞是對方有自信、有想法及了解自己，至於Venus則是正向思想：「佢面對唔好嘅評語都可以好從容，佢畀人話對眼生得好埋，仲特登影張相擺出嚟笑番自己，我好佩服佢EQ，佢成日話：『我哋做生意經歷唔少風浪，呢啲冇乜嘢』。」之後吉吉再談及認識了十多年、大家一起成長的好友曹敏寶，吉吉指二人從開始到現在都是打打鬧鬧地相處，並笑指除了在《中年》獲獎一刻，寶寶於吉吉當年的婚禮也有哭，有時甚至比吉吉太太哭得還多。

談及於圈中多年嘗盡低谷，吉吉即點名感謝黎瑞恩：「佢成日教我哋好多嘢，教我哋做人要謙虛同埋要準時。佢又畀機會sp'ACE喺紅館唱咗一隻我哋自己嘅歌，我諗我人生再冇可能有呢啲機會。」