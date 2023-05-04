【營事檔案】西蘭花雞蛋溫沙律　四時皆宜

溫沙律比起一般冷冰冰的沙律，更適合四季食用，而且是豐含蔬菜的美味健康料理。做法也十分簡單，也可以加入其他喜愛的食材例如紅蘿蔔、粟米粒、青豆等來增加營養價值和口感，更可以加入冷麵，就算炎炎夏日都十分開胃。

深綠色蔬菜營養密度高

西蘭花是一種深綠色蔬菜，其他例子包括菠菜、芥蘭、西蘭花等，皆含有豐富維他命、礦物質和膳食纖維等。當中的維他命C有增強免疫系統、抗氧化和防止慢性疾病的作用。它還富含維生素K，有助於骨骼健康和凝血功能。

此外，西蘭花還含有維他命A、B、E和鉀、鈣、鐵等礦物質，以及膳食纖維。膳食纖維能促進腸道健康，以及增加飽肚感，有助控制體重。此外，只要把西蘭花放置流動水下，先簡單清洗後放入已加入1-2茶匙食鹽或白醋的清水中靜置15-20分鐘，就可以洗走污染物。

卵磷脂是重要營養

雞蛋是一種超級食物，它含有蛋白質、脂肪、維他命及礦物質；而雞蛋當中的蛋黃含有豐富的維他命A、D、E和卵磷脂等脂溶性營養。卵磷脂在人體中扮演着多種重要的生理功能，它是細胞膜的重要成分，可保護細胞。卵磷脂更參與了多種代謝過程，包括脂肪酸和膽固醇的代謝，能夠幫助身體吸收和利用脂肪和能量，保持健康。

【西蘭花雞蛋溫沙律】

材料：

雞蛋 2隻

西蘭花 半棵

紅椒 1/4個

調味料：

芥辣籽醬 1茶匙

低脂沙律醬 1茶匙

做法：

1.雞蛋烚熟去殼，直切分8份，備用。

2.西蘭花切件，紅椒切粒。

3.西蘭花及紅椒放入微波爐叮2分鐘備用。

4.芥辣籽醬及低脂沙律醬混合成醬料。

5.加入西蘭花、紅椒及雞蛋混合，完成。

Profile

溫巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食物及營養學理學士 (英國歐斯特大學)。熱愛烹飪，擅長配搭不同食材，設計成營養豐富又美味的食譜，幫助都市人輕鬆實踐健康飲食。