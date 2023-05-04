阿儀公開五大招親條件　李蘊：佢打扮下已經OK

藝人李藴與「亞視一姐」薛影儀（阿儀）出席麻雀速配活動記者會，阿儀即場簽署協議書參加5月20日舉行的麻雀速配活動，希望以麻雀會情郎，更公開5大擇偶條件，包括：金融才俊、溫柔、專一、長髮及懂得送她太陽花，現場亦有男士向她送花。

剛踏入39歲生日的阿儀，受訪時表示生日與家人食飯，及與朋友開派對扮選美：「扮亞姐冠軍。（生日願望呢？）希望可以同朋友玩得開心啲同搵多啲錢。」 雖然希望麻雀枱上找真愛，但阿儀更希望努力工作搵真銀，她表示即將前往馬來西亞工作：「8、9號會去馬拉做嘢。（唔想搵白馬王子？）唔想拍拖，拍拖要使錢，想自由啲搵多啲錢，之前去馬拉登台由朝做到晚。（搵到好多錢？）都係。（搵幾多？）呢啲秘密嚟。」她又大讚身旁一身鮮紅長裙出席的李蘊打扮漂亮：「好靚，好似玫瑰花。」

李蘊就表示雖然阿儀口講不想，但其實人人都想有人愛錫，問到有否貼士給阿儀脱單？她説：「其實打扮下已經OK，每個人鍾意嘅嘢唔同，總有人鍾意。」此時阿儀又隨即讚李蘊身材很好很瘦，問她是否靠做運動減肥？李蘊即表示亦曾經肥過：「生小朋友嗰陣最肥，不過之後餵人奶就會好快瘦。」還提議阿儀不妨一試，阿儀聞言即耍手擰頭。近來重返樂壇出新歌的她，表示有留意阿儀新MV：「好洗腦，其實自己好慚愧，因為我哋係同期出MV，但點擊率相差好遠。」

早前為好友何超蓮婚禮擔任姊妹團的她，被問到一對新人會否在港補擺喜酒？她說：「冇收到通知不過應該唔會。（有乜嘢祝福新人）希望佢哋白頭到老、生多啲小朋友。」問到有生育經驗的她有否生仔貼士？她笑言沒有心得可言：「努力啲就得！（有傳竇驍擁有巨鵰係咪有幫助？）吓！我點會知，哈哈！不過佢真係好努力，所以娶到個好老婆。」