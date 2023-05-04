梁芷珮女兒熱捧BLACK PINK　想到韓國潮聖

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）與項明生等下午出席漂書活動。曾推出旅遊書籍的Christy，表示平日也有閱讀習慣：「平日都睇好多旅遊書做資料蒐集，後來去得多旅行覺得自己都可以出書。」她表示將會有新書推出，而月中亦會帶團到非洲及希臘：「今次係帶觀眾去玩，去非洲8日，另一個團去希臘10日。（會帶埋小朋友？）今次得我同老公，小朋友要返學。」問到各地疫情措施全面放寬，加上製作「潮什麼」系列，生意應該從上軌道？她笑言機票很貴成本大增，仍要努力工作：「如果自己剪到片就Ok，但好多時冇時間要交畀製作公司要製作費。」她指自己的旅遊公司於2019年創辦，碰巧疫情開始：「一開就停其實都未Run過，依家先啱啱開始做，訂機票酒店嘅價都未必攞得最靚，依家學習中。」

Christy指最受歡迎的是冰島團，因不論夏天及冬天也適合去，至於「潮什麼」系列尚欠2個地方未完成：「之前去咗南極，爭北極同瑞士未去。」她笑指經常周遊列國，回港後有時會不習慣：「有時返到香港瞓醒會唔記得自己喺邊，尤其去南極因為好大浪，去洗手間要扶住幅牆，返到嚟扎醒去洗手間照扶住幅牆，都唔記得自己返咗嚟。」她指會盡量配合學友假期以帶小朋友一起出行，但會要求他們做好學業為條件，指女兒鍾情K-pop，尤其韓團BLACK PINK和BTS，很想到當地朝聖。