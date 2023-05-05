【是日通勝】

農曆三月十六

癸卯年 丙辰月 癸亥日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：結網、沐浴

忌：詞訟、嫁娶、

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、20、32

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：交際運起伏，別強迫朋友接受你的價值觀。

金牛座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

雙子座：財運差，處理投資問題要打醒十二分精神。

巨蟹座：久坐無益，抽空出外散步，有利身心健康。

獅子座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

處女座：善用好運氣，謀事易成功，着黃衫有着數。

天秤座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

天蠍座：事業發展如魚得水，但要小心處理投資事務。

人馬座：飲食要節制，不宜大魚大肉，提防病從口入。

山羊座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

水瓶座：財運上升，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

雙魚座：有可能成為別人的眼中釘，要留意言行啊！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 工作順

（跌）蛇 事業差

鼠：話頭醒尾，創意十足，易獲上司讚賞。

牛：不適合處理金錢事宜，免得破財收場。

虎：運勢超旺，無論做甚麼事都手到拿來。

兔：吉星高照，貴人運強，願望容易實現。

龍：運勢低開高走，重要事宜在下午處理。

蛇：是日沖煞，工作受阻，內心備受困擾。

馬：抗壓力差，心大心細，謀事寸步難行。

羊：親情可貴，不管多忙碌都要關心家人。

猴：事業發展欠缺機遇，需靜靜等待時機。

雞：工作辛勞，但可憑積極表現取得佳績。

狗：財運佳，有利做生意，易有不錯收入。

豬：心情差，阻滯多，易與別人發生口角。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

金木水火四吉神 人人中年必行運

上回向大家介紹，八字於四季出生之五行旺氣，找尋相對可平衡的，陰陽四象四吉神之相配。冬季水旺，喜用火來溫暖之吉神，秋為少陰之氣，喜用少陽木來相配，這樣的吉神喜用，相信部分讀者都有聽聞。

八字命運中的大運，是由命中月令演變出來的，你的出生月份是夏天午月，則大運開始，自然是午之前後巳火或未土。男命陽年出生，或者女命陰年出生，則大運順行下去，就是未之後申之後酉……男命陰年生，或女命陽年生，則大運逆行而走，就是巳之後辰之後卯……

當大家知道八字的大運，不論順行或逆行，每十年轉一個運，未申酉戌，經過這四十年之後一定是亥子丑三十年水運，或逆走巳辰卯寅，之後必定丑子亥三十年水運。如果未月出生，則申酉戌三十多歲就行亥子丑水運了，所以金木水火四象吉神論喜用神必然在中晚年行三十年運。

自古英雄出少年，人人都喜早行運早享受。同樣於午月出生，喜用水為吉神。例如5歲開始，順行未運十年後行申，逆行巳運十年後行辰。申子辰三合為水局，申辰有水，所以15至25歲，則可行十年吉運了。所謂少年行運，正因如此。