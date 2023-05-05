娛圈單打︱花旦排位有玄機　邊個跑出尚未知

儘管部分網民一再揚言罷睇TVB，但事實勝於雄辯，TVB收視一直穩佔上風，小生花旦一舉一動更是備受關注。日前公布2022年周年報告，詳列超過160位藝人「單頭」，結果，視后兼港姐出身的蔡思貝出現在首頁左一位置，被解讀為力壓一眾帝后「登頂」。

毫無疑問，能夠在首頁出現的小生花旦，必然是最人氣的一群，但排在左一是否等於排名第一，端視乎大家如何理解。儘管香港人閱讀慣性由左邊最頂端讀起，但講到明星企位，也有一說是以誰企「C位」（即正中位置）定輸贏。若以後者為標準，則坐了超過一年冷板櫈的李佳芯、近年在劇集方面未有表現的黃翠如，以及默默耕耘的姚子羚（Elaine）似乎更值得期待。

Ali和翠如BB，本欄過去時有點評，今次講吓Elaine。她由「四葉草」開始為人所熟悉，不經不覺入行已經20年，「表哥圖」更成網絡經典。近年她參演的《拳王》、《鐵拳英雄》頗獲好評，演技漸見成熟。

其實，Elaine最討好之處是少說話多做事，風頭或許未如其他花旦犀利，但觀眾睇得舒服。儘管2019年不幸捲入桃色風波，但伊人堅持低調，是是非非終成過去。

近年發展算是漸入佳境，卻始終未能更上層樓，欠的就是運氣。她早在2015年已憑《張保仔》「炎貴妃」一角獲得TVB「最佳女配角」獎，但此後一直停留在女配角層面，與視后無緣。今次有幸列在「C位」，是否意味終獲重視？說到底，讓更多好戲之人上位，也是TVB保住金漆招牌的不二法門。