撐起頭家搵錢至上　王浩信回顧入行點滴淚灑粉絲聚會

王浩信日前與內地粉絲聚會，慶祝入行18周年，期間更被粉絲特別製作的短片感動到落淚。他受訪時透露即將拍攝軍類題材劇集，寄望開拓更多市場，賺多些錢照顧家人。

視帝王浩信多年來的努力有目共睹，近年轉戰內地的他拍了多部劇集、電影，亦參與不少綜藝及真人騷節目，在內地人氣急升。今年是他入行18周年，日前他在內地跟粉絲聚會，粉絲特別送上親自剪輯的短片，全是浩信過往的演出及得獎時的分享片段，他看完後忍不住流下男兒淚，粉絲即遞上紙巾，場面感動。事後浩信跟一眾粉絲說：「謝謝，看到我好感動，感動可能是因為你們的心思，而且看到這些的作品，（自己過往）真的付出很多心血。」

浩信昨日（4日）接受訪問時坦言：「之前只係同香港粉絲搞聚會，我應承過內地粉絲會盡快舉行一次，順便慶祝入行18周年。18年時間真係過得好快，眨吓眼就過，之前聽啲前輩講時間過得好快，依家先真係體會到，所以要更加努力。」說到他現時主攻內地市場，他即說：「香港有嘢我梗係會返嚟做，我同邵氏合作間公司仲喺度，睇吓仲有啲乜嘢可以做，對我嚟講最緊要搵食，可以照顧屋企人最緊要，自己依然係家庭上嘅經濟支柱，所以要開拓唔同市場，希望增加收入。」說到日前女兒生日，問到可有陪她慶祝，浩信笑說：「咁梗係要返嚟同佢慶祝啦！做緊嘢都趕返嚟，得一粒女，做老竇真係忍唔住！」

首拍軍事謀略劇集

他透露之後會在內地首次拍攝軍類題材劇集：「未真正試過拍呢類劇，想嘗試吓。（好多動作戲？）好彩今次唔算好多，係講軍官謀略多啲。呢個係短劇，一集10分鐘，模式同以往唔同，想畀手機用戶睇，所以係直屏去睇，我都想睇吓點樣用呢個做一件有氛圍嘅事。」說到以普通話上陣，他說：「係呀！我都不斷挑戰同克服緊，不過依家我嘅普通話水平，內地嘅劇組都話可以照用原聲，我要繼續努力。」