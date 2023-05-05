孖鄭啟泰出工具書　可宜傳授司儀技巧

靚女混血主持可宜近日密鑼緊鼓與鄭啟泰（Eric）合作推出一本關於語言技巧的工具書，疫情期間他們工作全面停頓，開始萌生出書的念頭，「Eric係我伯樂，我哋亦師亦友，佢嘅主持經驗更資深，Eric做電台出身，我就做電視為主，大家有好多相同之處，希望用男女主持的角度，一問兩答形式作分享。」她希望透過這本《如何7日成為演說高手》，幫到有意入行做司儀的後輩，減少行冤枉路，除了做司儀外，平日生活上如何跟老闆、上司或客人溝通，也會用得上。問到多年做主持有否撞板淤事，她笑言一定有，試過將老闆的中文名字說錯，以後就知道發音必須要準繩，而司儀的執生技巧也很重要，「試過台上嘅咪無聲，我第一時間請個星出來畀傳媒影相先，化解dead air時間;有次請老闆上台時，因為地板有綵帶紙碎，老闆跌倒在地上，當時好尷尬，又唔可以當無事發生，我就打圓場話後生仔無問題嘅！」今次是她第一次出書，自謙寫作不太叻，希望處女作不會太失禮，她並分享以前參與威尼斯電影節栢林影展和康城影展，訪問過不少荷里活明星，如已故的日本男星三浦春馬和「雷神」Chris Hemsworth等的故事。

希望新書能趕及七月書展推出，不過自從社會復常後，工作開始忙碌，早前忙於拍攝HOY TV的《有種老闆娘》第二季，故新書只完成了七、八成，她稱計劃五月底返英國放長假與老公補度蜜月，故必須在出發前完成。