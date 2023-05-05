立夏前養生　保養脾胃

【特約報道】在清明後至立夏之間，天氣慢慢步入夏天，氣溫慢慢回暖同時間雨水會明顯增多。傳統智慧會認為雨水到來及回升的氣溫有助農作物的生長。但現時春季後半段，春季肝木旺盛，木氣太過則會刑剋脾土，具體來說亦即是脾胃病的高發多發階段。脾胃發病展現為消化不良、胃脹胃痛、大便不暢或不成形等，說明脾胃無力運化水穀精微養育肢體百骸。

在立夏前養生重點是保養脾胃功能，油膩、重味、寒涼的食品固然是可免則免，而保健湯水方面土茯苓、椎山、眉豆、白扁豆等健脾袪濕湯品可多加利用，相反作用於滋補的湯品則要少用，例如花膠、雞、生地等，避免加重脾胃負擔。

中醫認為脾喜燥惡濕，節氣轉移帶來雨水，形成濕而重濁的外在環境，會影響着脾的功能。脾主運化水濕，濕氣包圍下自然脾氣顯得疲弱。外在的濕氣慢慢累積，脾虛濕盛則會令人自覺力疲肢重、身重頭暈、惡心欲吐，更甚者或因脾氣無力，水液積聚在身體發展成水腫。要解決以上問題，可用以上湯料製作補益脾氣的湯水，平日也可以利用吸濕機改善室內家居空氣濕度，或針對不同體質作採用不同方案的穴位按摩保健。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。