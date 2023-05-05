做直播同網民追劇　陳曉被拍檔毛曉彤取笑太弱雞

內地男星陳曉與毛曉彤第三度合作演出的新劇《雲襄傳》近日首播，二人更於線上合體直播，陪網友一起追劇，陳曉劇中雖形象文弱卻鬥智鬥勇，然而一開場用計保命的驚險橋段，卻被飾演女武俠的毛曉彤笑稱他太嬌柔，陳曉聞言不但沒有反駁，還笑著附和表示：「對！感覺雲襄（陳曉劇中角色）很像大家閨秀，總是不疾不徐的，他有一張很矜持的臉。」惹得毛曉彤在鏡頭另一邊哈哈大笑。而秦嵐為該劇客串也引發討論，一段她與陳曉兩人互探虛實，句句藏刀、招招致命的對話，讓網友燒破腦推敲，直呼該戲不止武打戲出彩，就連文戲也是如此讓人著迷。

陳曉也在直播間自我吐槽，指自己在首集中爬不上樑，雙手張開要求毛曉彤拉他的情節：「這已經不是武功不好的問題，連彈跳力都沒有！」相反毛曉彤於劇中倉皇推了陳曉一把的一幕，竟使得對方直接飛撲旁邊桌上，讓陳曉笑虧她臂力驚人，毛曉彤嬌羞駁斥，「我沒使勁好嗎！？」更指今次乃首次演武功高強的角色，坦承打戲拍得很過癮，尤其一場在下雨天的武打戲從晚上拍到隔天早上5點半，讓陳曉大表佩服。

此外，該劇播出後網上討論度高，連頂流男神王一博亦罕見為兄弟宣傳！原來他與陳曉憑去年劇集《冰雨火》結緣，故王一博特別轉發陳曉微博寫下:「與公子雲襄共闖江湖」，還附上3個「666」的表情符號祝福戲劇順利，顯見二人感情要好。