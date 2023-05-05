激萌雪白毛孩　掀起「韓」流

可愛的狗狗一登場通常都可以吸一大堆心心眼，特別是猶如洋娃娃的軟萌小狗真是一舉一動都萌氣十足，令人大呼「卡哇伊」。就如以下兩隻來自韓國的雪白毛孩，體積小巧又毛絨絨，超可愛，難怪能擁有高人氣。

【旅行狗狗大使】

在社交平台上擁有31.4萬位粉絲的달리Darly（＠run_darly）是一隻可愛的松鼠狗女，小時候曾因事故令右前足要截肢而被前主人拋棄，後幸得現主人領養，不但收穫了主人及其家人的愛，還因搞怪的表情在網上爆紅，得到一大班粉絲的支持。日常中，主人不但會帶Darly外出，到美國旅行，參加不同活動。2017年牠更被韓國仁川機場任命為史上第一位非人類宣傳大使，超威水。

【會動的棉花糖】

以一顆狀似棉花糖的「爆炸頭」走紅的比熊犬Tori（@bichon_tori）在社交平台上有35.5萬位粉絲，蓬鬆而雪白的毛髮令牠看起來極度的鬆軟，再配上兩雙小短腿，無論是只露出黑圓黑圓的眼睛和鼻子，還是稍作裝扮都非常的可愛。看似非常會賣萌的牠不時會露出委屈巴巴或求撫摸的動作，渾身都散發着萌意。