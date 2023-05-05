【母親節禮物特集】閃耀首飾取悅不一樣的媽媽

【特約報道】想藉着母親節送份得體又討歡心的禮物給媽媽？六福珠寶深知一眾孝順子女的心意，一早預備了多款大方得體、璀璨閃爍的金飾及鑽飾，讓大家可以趁機表達對媽媽的愛意。品牌全線接受AlipayHK、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK 6大支付工具，方便大家使用消費券選購，輕鬆方便！

送給喜愛傳統金飾的媽媽

母親節時，大家都常送康乃馨給媽媽，但是不說不知，原來還有一種花也是代表母愛，那就是萱草花！萱草花的寓意是忘記憂愁、感恩母愛，祝福母親事事如意。六福珠寶巧妙地將歌頌母愛的萱草花融合古法金工藝，打造質感細膩的金飾，讓媽媽戴上盡顯古韻氣質。

送給你心中溫柔優雅的媽媽

將代表恆久的鑽石送給媽媽，寓意你和媽媽之間的愛恆久不變，因為「愛很美」。吊墜以明亮的18K金勾勒出優雅輪廓，多顆閃爍鑽石鑲嵌於流麗的鏤空扭紋設計上，再以心型爪緊抱着絢麗的主鑽；另一款吊墜以微微張開的花瓣包圍着主鑽折射出耀目光彩。兩款吊墜都採用放閃車花工藝，令視覺效果倍增，呈現佩戴者優雅從容的美態。

送給在職場打拚的強人媽媽

俐落大方的六角形設計，簡約而不失精緻，最適合送給在職場打拚的強人媽媽，感謝她為你遮風擋雨。18K金打造出時尚的六角形，配襯炫目的美鑽，流露出閃閃生輝的醉人光彩，彷如萬花筒一般，折射出千變萬化的奇妙效果，讓明亮的光輝照耀媽媽幸福的人生。

送給年輕新手媽媽

六福珠寶Pt「寶貝親愛」系列，以大小關係作為創作靈感，設計出輪廓活潑可愛的吊墜，配有LOVE的心形吊墜可和珍珠吊墜組合或獨立佩戴，珍珠吊墜同時也是一枚寶寶戒指，無論是作為送給寶寶的第一隻戒指，或者是媽媽日常獨立或組合佩戴都十分有意義，讓你的愛傳揚下去。

用消費券購買母親節禮物 享更多驚喜禮遇

鎖定心水推介，六福珠寶賞你更多！即日至7月15日，於香港門店以消費券，可以半價購買多款指定鑽石或寶石鑲嵌首飾^。六福珠寶支援消費券6大支付工具，包括AlipayHK、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，各支付工具可混合使用，餘額亦可自由選擇支付方式，亦可合併家人朋友的帳戶一同消費，靈活方便！

此外，即日至5月31日到香港或澳門全線專門店，指定鑲嵌類首飾最高可享超過40%回贈優惠、指定黃金首飾工費全免、指定珠寶首飾送$200珠寶購物券及指定黃金首飾低至6.5折。另外，鑽石級別會員更可尊享8折積分換取指定禮品，購買指定產品更可賺取雙倍積分*！

^此優惠只限購買指定款式，數量有限，售完即止。

*活動受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權，並有權隨時修改條款及細則而毋須事先通知。