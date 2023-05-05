木村大神加持　今個夏天型到裂

木村大神從2000年代開始，出演多個熱門電影、電視劇，直到現在都有許多年輕男女被他的氣質所迷倒。他所着用的服裝、首飾更是一件難求，分分鐘炒至高價。木村大神最愛的眼鏡品牌非Ray-Ban莫屬，型格十足的設計與大神不謀而合。今次再次與眼鏡品牌合作，推出多款各具特色的經典眼鏡，讓大家驚喜不已。無論是大神的忠實Fans，還是想要在今個夏日尋一副時尚單品，都要細心留意內文啦！

本來已經有着一定知名度的Ray-Ban，隨着上年的《Top Gun：Maverick》上映之後，空軍必備眼鏡型號引起熱潮。今年亦都推出了很多新式設計，例如變色眼鏡、獨特框形設計等都是一大亮點。首先木村大神本人非常喜愛具有變色功能的眼鏡，事關這種鏡片可隨室內外光線自動調節，非常方便。今次品牌首推的變色鏡片Transitions，相比傳統變色眼鏡有更靈敏的變色反應讓眼睛更易適應室內外的光線變化。木村拓哉更同步戴上了3款經典眼鏡「Round」、「Hawkeye」和「Eagle Eye」，搭配簡單白色T恤與皮褸、牛仔褸，已經十分有魅力。

同場加映：未來科技感太陽眼鏡

因為不少韓國明星佩戴的太陽眼鏡而變熱門的GENTLE MONSTER，這次以特工為靈感，與音樂人蔡徐坤合作發布CRYSTAL CLEAR系列。此次合作的4款太陽眼鏡加入了能量水晶設計元素，0001款式的鏡臂上擁有可旋轉的KUN標誌；0002的能量水晶更加誇張地延展至鏡臂兩側；0003其中一邊鏡臂則加入了金屬環元素；而0004則是延續了品牌的經典鏡框設計。每一款都彰顯了品牌獨有的質感。