廈門鼓浪嶼龍頭路　嘗盡閩南風小食

廈門位於福建東南偏南，和泉州、漳州通稱為閩南，這三個地區的菜式也叫閩南菜，食物特點是鮮香清淡，盛產海鮮外，還有很多獨特菜式和小食。遊廈門，鼓浪嶼是大家必到的景點之一，距離碼頭不遠的龍頭路，是該區最熱鬧的街道，兩旁除有不同風格的文藝店舖，還有數之不盡的小食店和老店，每間都有自家的秘製美食，部分帶有閩南特色，逛街前記得留肚喇！

來到龍路頭，只要看人龍就知道那間小店有人氣，經常都排長龍的非物質文化遺產美食店「蛋滿灌」，免治豬肉、冬菇、葱、蒜和薑等餡料會塞入鴨蛋黃內，然後放入輕輕放入水內煮熟，煮時要小心不要弄破蛋黃，相當花技巧。煮熟後外表猶如溫泉蛋的模樣，加點調味、芫荽和鹹菜一起吃，滿口蛋汁和肉汁，口感豐富，是遊客必吃的美點。另一間「沈家閩南腸粉」，腸粉加免治豬肉和雞蛋製作，淋上葱油、辣椒和花生碎等便成，質感香滑細膩，店內還有打打鯊魚丸供應，客人也可一試。

想吃福建魚丸，很多人推介到林氏魚丸，這裏有魚丸和蝦丸選擇，質感彈牙，咬下去會吃到豬肉餡和肉汁，除此之外還有蝦餅或五香卷等供應。香港經常吃到的煎蠔餅，福建有差不多的小食叫海蠣煎，小店「鼓浪嶼老人海蠣煎」由一位老伯主理，在當地頗為出名，蠔仔加番薯粉拌勻煎香，再倒入蛋汁煎成一塊，加胡椒粉調味，簡單鮮香，是受歡迎的廈門小食。

行到攰想坐定定用餐，不妨到「林四喜日閩南傳家菜」，店子有多款地道閩南菜式，包括杏林土筍凍、白灼小章魚、沙茶鍋和薑母鴨等，也會因應季節食材而推特色小菜，好似選用當造的菠蘿製作閩南炸醋肉，酸甜開胃。早前當造的滸苔，配林家薄餅享用，加添清新風味，另外又有以艾草製作的青糰，每一口都令人回味。