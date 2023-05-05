靈敢侶情：對小孩說話要三思

小學時期，學校舉辦「收集汽水罐拉環」活動，慈善機構將拉環送到醫療用品製造商，幫助有需要的病人。

聽到可以救人，小靈山立即化身「拉環雷達」，在上課和回家路上一旦見到拉環，便興奮地蹲下、檢起、珍而重之地放入小手緊握着的膠袋裏。就連假日，她也不會休息，必定要檢夠滿滿一袋才回家。

一星期過去，小靈山將很多袋拉環交給學校，這個數量，連老師也嚇了一跳。

本來，學校做慈善、學生落力幫忙，是一件美好的事，但老師卻跟小靈山身邊的成年人說：「佢（指小靈山）個好勝心都好強下。」六歲的她雖然不完全理解何謂「好勝」，但小朋友對老師的嘴臉和面色最為敏感，於是頓時灰心失望。沒多久，學校舉辦賣獎券活動，小靈山也不再參與，因為她以為「幫忙是錯的」。

直至長大，我明白到何謂「唔講嘢會死」，之後便再沒有受這位老師影響。嗯，不對，其實我還有繼續受她影響，但關於的是：對小孩說話要三思。

最能夠影響小孩的是大人，當大人對小孩子說：你好醜怪！你好無用！我寧願XXX（孩子的好同學）是我個女！他們有可能會記一世。還好，長大後我懂事沒有放上心，不然，我好有可能會用「做咩善事吖，根本就好勝心強！」去笑人罵人。

人們常說：為下一代建造更好的世界。倒不如，為世界教育出更好下一代。胡亂噴話教出一群自卑的玻璃出來插世界，到時就別怪一代不如一代。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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