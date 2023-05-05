杜之克出任有線CEO：希望節目獲得觀眾認受！

有線於5月2日宣布委任杜之克先生為執行董事，並由6月3日起接任行政總裁一職，今日（5日）杜之克會見傳媒，他表示自己正式上班三日：「我20年前喺有線做過嘢，今次係副主席曾安業同我傾，好開心可以喺呢度工作，好榮幸喺本土平台工作，呢個一直係我心願。」問到將來會否製作本地劇？他坦言一定會：「我哋節目數量唔多，香港觀眾好成熟同多選擇，如果唔係同本土息息相關嘅節目，唔需要睇你，香港做媒體，一定要同香港息息相關，自家製作。（有咩下一步計劃？）我要先認識公司同事先，再要清楚公司資源有咩需要補充同更新，所以先利其器。（有線覆蓋範圍唔高同形象唔夠正面，點樣改善？）副主席同我講咗三大方向，第一要做好新聞品牌，第二要將自家製作發展到線上線下，第三要向區域發展，包括大灣區同東南亞。至於覆蓋率其實已達到九成，香港有九成大廈同屋苑都睇到，我哋已經密鑼緊鼓籌備新節目。」至於會否邀紅星打頭炮？他直言也想，並已有鄭裕玲為電視台拍攝旅遊節目，他揚言：「邊個都可以傾合作，個世界好闊，已經離開一台獨大世界。（鄭裕玲節目嘅製作費達7位數，之後嘅節目可唔可以維持到呢個水準？）唔同節目有唔同成本結構，要諗對邊啲廣告商同觀眾，每個節目都需要合理投資。（會唔會發掘幕前幕後新人？）新人同紅星都需要，我哋公司個收視基礎唔高，需要有叫座力嘅藝人參與，希望之後畀到大家驚喜。（會唔會搞選美同造星比賽？）好多形式都可以搞，總之人才好重要。」有傳邀得周柏豪及楊千嬅合作拍劇，他稱沒有這件事，但可以考慮，合作空間好大。

講到他與余詠珊都是無綫舊將過檔有線，惹人懷疑會否將舊公司一套搬過來？他強調：「我喺電視界工作超過30年，係最後10年先喺TVB，我本身無TVB出身情意結，我20年前喺有線做過，唔同公司有唔同屬性，要針對公司屬性，所以一定唔會將大台嘅嘢搬過嚟，而且都無空間。可能啲人會講咪又係同一班人，我認我哋係老，依家唔係我哋做幾多，而係我哋可以搵到幾多唔同年齡層同事去創作，我哋係發揮團結作用，最新鮮同最有創意一定唔會係我諗出嚟，我哋想搵多啲創作新人。依家冇公司可以養幾千人，冇好多節目都係外判，無論係外判定係公司製作節目都係同一個邏輯，希望節目獲得觀眾認受。」對於余詠珊的製作毀譽參半，問他如何評價？他說：「好製作唔一定有好效果，但好製作嘅成功機會一定大過唔好嘅製作，但都要睇天時地利人和，我都有好多失敗嘅製作，唔可以一個製作判生死。」