周吉佩積極排練演唱會：加咗3場要體力應付！

《中年好聲音》首屆冠軍周吉佩（吉吉）今日（5日）到電台接受訪問，詳談得獎感受。他受訪時表示雖然決賽已是兩星期前的事，但仍覺得很夢幻：「心情都係好興奮，興奮到有幾晚瞓唔著，有種難以置信嘅感覺。」他坦言獲獎後有種回到初出道時的感覺，都是不停訪問及宣傳：「不過依家唔同，我有份工，要抽時間出嚟，當然以前做訪問冇乜內容，依家會多咗好多經歷分享，始終活生生過咗15年嘅低谷，呢啲故仔造就咗今日嘅我，咁多嘢講30年都得，哈哈。」問到有甚麼仍未講？他直言要感謝外父外母：「好多謝太太嘅Family，喺比賽期間因為太太要支持我，但小朋友都要照顧嘛，咁外父外母就充當我哋角色照顧小朋友，所以我琴日請咗佢哋食餐好，順便預祝母親節，希望外母母親節快樂。」

隨了請家人食飯，吉吉也要對粉絲們找數：「佢哋對我好好幫，我搞咗個慶功宴，我今晚就兌現承諾，因為我話過我攞咗獎就會請食飯，今晚有差唔多100個Fans。（有冇超出預算？）我初頭真係諗住少啲嘅，哈哈！但應承咗就要做，因為我Fans club成立咗唔夠1個月，冇諗過咁多朋友仔支持，能夠同大家分享到自己正面嘅諗法同成功感，嗰種開心錢唔好計較，大家開心食啦！」

吉吉表示歌迷會由太太籌備及管理，更笑言太太比自己更受粉絲們喜歡，問到太太歌喉如何？他即大爆原來2人相識十多年，自己也只是聽過太太一次歌聲，笑言要她開金口有難度：「因為我哋係同一日生日，都唔記得幾時，嗰次係生日Party佢飲得開心得滯，先攞支咪唱，佢開心就會唱，可能佢同我一齊咁多年都唔開心啦，哈哈！」

他表示正籌備新歌，應快將推出，亦有商演洽談中：「仲有TVB嘅節目，同最忙就係演唱會，下個禮拜綵排，同埋加咗3場，大家要體力應付。」而本身有正職在身的他，亦有考慮時間分配問題：「最初諗住比賽攞唔到獎咪繼續做，依家兩邊兼顧先，長遠希望轉型，偏向做多啲幕前工作，我亦有開班教唱歌，都係我嘅長遠發展目標，時間可以彈性啲，托賴近期係多咗學生，太太都好支持，仲緊張過我。」