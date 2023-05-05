場面墟冚　松本潤化身「德川家康」巡遊谷劇

日本組合嵐成員松本潤主演熱播中的NHK電視台大河古裝劇《怎麼辧家康》，雖然自今年初開播以來，收視與口碑麻麻，但依然不減其人氣。今日(5日)，他以劇中著名歷史人物「德川家康」扮相，率領同劇拍檔板垣李光人、甲本雅裕等參與靜岡縣濱松市舉辦的《濱松祭》巡遊演出。

《濱松祭》因疫情停辦3年，去年縮小規模復辦。對於能參與復常後首個《濱松祭》，松本潤表示感到非常高興。巡遊隊伍在他一聲令下正式出發，現場不斷有觀眾大喊其暱稱「松潤」及「家康」等，他亦親民地揮手回應。當地高中管樂隊沿途吹奏《怎》劇的主題曲， 又有穿上紙造盔甲的小朋友同行，場面十分熱鬧。

起點道路兩旁劃出的特別觀眾席，雖然主辦單位沒有公布事前報名抽選的人數，但由於反應太過熱烈，由原本2萬個增至2.2萬個，同時亦安排活動在網上直播。但有未能抽中的粉絲，為一睹偶像風采，今早7點已到現場霸位，令現場一片人山人海。為防止發生人踩人意外，當地派出逾千警察維持秩序。適逢今日是日本兒童節，松本潤自掏腰包向當地的企業訂製便當，在出發前親自派給300位有份參與巡遊演出的小朋友。

去年11月，同門大師兄木村拓哉為宣傳電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》，以戰國英雄織田信長扮相，與男星伊藤英明參與「岐阜信長祭」巡遊，容納1.5萬人的觀看區，有逾96萬人申請，並帶動(約2億港元)的經濟效益。松本潤今次參與巡遊，帶旺松濱市附近的酒店爆滿。