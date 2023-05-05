長洲周末出行　10大打卡熱點

踏入5月想出外走走？近近哋的長洲是大熱之選，皆因闊別3年的包山嘉年華今年正式復辦，除了睇飄色巡遊及搶包山比賽，其實長洲仲有好多IGable的人氣熱點。大家不妨跟住KOL在港版鳥居和和天使之翼打卡後，去隱世Cafe和冰室嘗盡特色美食！

1. 白色鳥居

「鳥居」唔一定只會喺日本出現，長洲都有！它屹立於長洲北有蓋配水庫公園入口，以灰白色設計，驟眼望落去以為是石屎造，走近從它身上的木紋才知它是木造。造型更是參照了明神鳥居而建，瀛味十足。嚟得鳥居打卡，當然唔少得再行上約2至3分鐘，登上全島最高點，即僅約海拔95米高的北眺亭，俯瞰有港版函館之稱的長洲全景。

2. 天使之翼

另一人氣打卡熱點是位於長洲西南面海岸邊的奇石「天使之翼」，皆因它從側面角度看勁似天使翅膀。打卡時只要打側個身擺甫士，便可拍出恍如在背脊長出翅膀一樣的人石合一畫面。不過這塊石又名「魚翅石」的位置有點隔涉，出碼頭後轉右經中興街天后廟接長洲家樂徑，再沿山頂路西走到長洲天主教墳場最高處的長樓梯位置，在欄杆轉角處跟着引路游繩前往，步程約30分鐘，記得注意安全。

3. 港版鐮倉

雖然未食五月糉，但每年這個時候，已有不少人前往長洲東灣曬太陽和暢泳。文青來到最愛就是在臨行出東灣泳灘的一段東灣路打卡，主要睇中呢度兩旁的小屋加埋中間海景，勁有「港版鐮倉」Feel。

4. 愛情鎖牆

在前往「港版鐮倉」打卡前的東灣路上，還有一大人氣打卡位，指的是掛滿愛情鎖和心形木牌的色彩繽紛「LOCK OF LOVE」牆，無論是是單身還是有另一伴，經過都會不禁停下來細看。亦有不少人會即場買番個鎖或木牌，寫上願望再掛上牆呢！

5. 露天茶座

去景點打卡行到咁上下，若然能安坐在露天茶座，靜靜哋欣賞無敵海景，邊吹海風邊歇腳都咪話唔Chill。在東灣和觀音灣海灘中間就有一間，指的是開設在長洲滑浪風帆中心旁的隱世露天茶座，主要供應炸魚薯條、芝士漢堡、西班牙蒜片蝦及啤酒等西式小吃，放空打卡相當合適。

6. 乳酪飲品

下一站「長洲」？雖然長洲冇港鐵，但有人氣小店「長洲角酪」。它是一家售賣特色乳酪的飲品店，開設於距離碼頭僅2分鐘步程的新興街內，買杯自家製的新鮮港式乳酪及招牌卷蛋，然後於店內特設的「長洲」站牆前埋打卡先至好走。

7. 經典巴黎撻

小時候經常吃到的懷舊西餅，經典如忌廉筒、黃梅醬曲奇等，在香港買少見少，想不到在大新海傍路的「紅馬海傍餅店」一直有供應，連幾近失傳的巴黎撻一樣有售。撻面有大大個十字花，外層是蛋白霜糖皮，牛油撻餅皮內包裹着鬆軟生油蛋糕和焦糖醬，入口層次豐富。

8. 人氣餃子

同樣位於大新海傍路的餃子冰室人氣度極高，店外經常出現排隊等食手工餃的人龍，所供應的餃子口味有10多款，包括鹹蛋黃黃金餃和黑白土匪餃。由於是全手工製，有些口味好快賣晒，記得留意店門前的餃子剩餘數量告示牌。

9. 隱世Cafe

這間開設於西灣（即張保仔洞那邊）的隱世Cafe「Heima Heima」，由碼頭步行前往約需20分鐘，有些人是為了享受恬靜前來，不過更多人是為了品嘗其日本蜜柑卷蛋。軟熟富蛋香的卷蛋中間，放入原個去皮蜜柑，賣相相當吸引。這裏還供應各式咖啡和梳打特飲。

10. 包山嘉年華

長洲太平清醮被列為第三批國家級非物質文化遺產，除了飄色巡遊、平安包等，闊別3年的「搶包山」比賽今年正式復辦，自然吸引大批遊客湧入長洲。當中「包山嘉年華2023」備有攤位遊戲、手工藝製作、綜合表演、攀爬示範及同樂等，5月14日（星期日）將有攀爬嘉年華，而5月26日至27日（星期五至六）的搶包山決賽更不容錯過。