法言人︱麥玲玲出動私伙手袋引回響：拍嘢要認真啲

堪輿學家麥玲玲於無綫劇《法言人》中，飾演貴婦「白小姐」，之前，她於網絡引發不少回響的名牌手袋昨晚（4日）終於出場，昨晚之演出更由頭帶到落尾，她亦笑言過足戲癮：「好多朋友打嚟，又影相Send畀我，好開心！（拍得開心嗎？）梗係開心，因為我好少拍呢種角色，做番自己多，都係家豪哥（監製劉家豪）畀最多機會我去做啲唔同角色。」為了認真做好「白小姐」，玲玲除了先騰出時間遷就劇組再安排其他工作，更是所有手袋及服裝均是私伙，套裝更全部開劇前已找設計師度身訂造：「今次所有衫同手袋都係私伙，我唔係藝人身形，所以我寧願自己安排好晒。」

問到所有私伙總值，玲玲姐則笑言：「拍嘢要認真啲，個角色係有錢人，冇理由求其着，但呢啲唔係講錢嘅，最緊要符合個角色。」玲玲姐續指所有帽子，均由服裝間同事幫忙配襯：「起碼同我平時唔同，唔會一見到我又係諗番起麥玲玲。」玲玲又笑指其私伙手袋在拍攝現場大受歡迎：「大家一見到啲袋就好興奮，我仲講笑叫馬明買一個畀靚湯，佢話千祈唔好『佢一定以為我做錯事』，好搞笑。」

劇中，麥玲玲與容天佑由仇家變契母子，其中一場，容天佑向麥玲玲來一招「彎腰救美」，動作快捷凌厲，獲得不少網民讚賞，曾獲《功夫新星》香港區頭三名的天佑笑言：「又唔係特別難嘅，因為無論如何我都要一定接住玲玲姐，接唔到就大鑊。不過玲玲姐身手超級靈敏，着住高踭鞋咁樣彎腰落嚟都難佢唔到，果然厲害。」