與Taylor Swift傳緋聞　Matty Healy唔敢再同Fans咀嘴

美國流行天后Taylor Swift日前被傳與英國搖滾樂隊The 1975主音Matty Healy成功翻撻，而Matty被爆為了尊重女友而取消在演唱會中與女粉絲咀嘴的「指定動作」。

Matty以往開騷期間都會習慣落台與女粉絲咀嘴，而有粉絲日前就公開了一條1月時拍攝的片段，片段中他向觀眾表明為了尊重擔任表演嘉賓的Taylor而取消與粉絲這個「咀嘴」環節。他說：「我唔會喺Taylor Swift面前同任何人咀嘴，為表尊重。在『王后』（Taylor）面前，唔會發生！」之後他就介紹Taylor出場。此外，有傳Matty與Taylor 2月底翻撻前幾星期才與拍拖僅1個月的美國索模Meredith Mickelson分手，有指2人是和平分手。

另方面，有傳媒指Taylor與Matty拍拖其實早已有跡可尋，據知她們是於2014年結識，當時她與好友Selena Gomez一同睇男方的樂隊The 1975開騷，而Taylor自此之後成為The 1975的Fans，曾穿着該樂隊的T恤外出，而Matty亦曾穿上Taylor的大碟《1989》封套圖案T恤開騷。當時Matty在訪問中亦承認與Taylor已結識並交換電話號碼。