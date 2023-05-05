張艾嘉用心提拔新導演：希望可以培育更多新一輩！

藝人張艾嘉與周漢寧今日（5日）出席電影《燈火闌珊》分享會，張艾嘉透露剛由蘇梅島工作返港，她有感做電影並不簡單：「呢部戲兩年前拍攝，宣傳咗半年，連埋宣傳一套戲要做3年。」提到金像獎，她稱當日不在香港，問到會否感失望？她笑言：「有冇搞錯？唔會啦！唔通我喺屋企喊。對個結果好開心，當然唔得獎唔代表做得唔好，做得好係應該，我哋係專業。」至於之後的工作安排，她透露去年拍攝了另一部同樣講香港情懷的《二十四味》，希望大家捧場：「24味係大家平時冇乜留意，但又好代表到香港，用呢樣嘢去比喻人生同家庭之間嘅關係。」她自言十分支持港產片，最近參與香港電影發展局的「薪火相傳計劃」，帶領一個新導演由零開始拍電影：「佢係浸會畢業嘅學生，當年佢嘅作品攞咗第一名，都係由我做評審，佢做過場務、副導演，乜都做過，所以我搵番佢，覺得佢係時候做導演。希望可以培育更多新一輩，拍更多唔同類型電影。」

而周漢寧表示有音樂及電影工作，但未能透露詳情，問他會否請教張艾嘉？他說：「我怕阻住佢，佢好忙。」張艾嘉打趣指對方欠誠意，他即時改口稱一定會請教對方，張艾嘉謂：「依家後生嗰啲個個都好叻，但叻唔代表好，個個都好以自己好叻，但都好，有自信心。」