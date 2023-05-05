謝娜被質疑跳唱能力　反擊寸陳嘉樺老

內地節目《乘風2023》首播，之前王心凌於上輯玩集體回憶成大贏家，而這一集中，同是台灣代表的陳嘉樺（Ella）亦大玩回憶殺，唱出當年S.H.E首張專輯主打歌《戀人未滿》打頭陣，不少年輕「姐姐」都跟着唱和。而謝娜今次由主持變身選手，一度被Ella質疑跳唱能力，還問她：「你是真心來這邊比賽嗎？為甚麼要這樣？跳唱你可以是不是？」謝娜說：「你可能還不了解，我跳舞跳得很好！」Ella又再問她：「你開過幾多場演唱會？」謝娜對她說：「不過說組合你最有資格！」Ella即滿有自信的說：「天花板嘛！」跟着蔡少芬指自己很大壓力，Ella叫她輕鬆一點時，蔡少芬說：「你當然放輕鬆啦！你跳舞跳得那麼棒！」謝娜即打蛇隨棍上說：「沒有，她也有短板！短板就是她老了。」而蔡少芬、Ella與謝娜「三女」圍在一起時，非常嘈吵，被網民笑指是兩岸三地大喇叭。

不過，謝娜於表演中都甚有看頭，她穿着露腰裝跳舞，不時扭動纖腰，脫外套時更掀起全場氣氛，舞功亦相當不俗。事後謝娜於社交平台分享表示：「好久沒有這麽暢快的在舞台上跳舞了！好開心有機會能夠重新演繹。」隨後，其老公張杰轉發貼文，更留言：「暢快無比，淋漓盡致，無所畏懼，乘風如你。」賈靜雯亦有參賽，甚好姊妹高圓圓發文為她打Call，指她說：「你永遠都是最棒的！」之前有傳Ella被Foul，但都只是謠傳，現場她的人氣甚高，而有傳第二公演錄影後，被淘汰的是趙麗娜、李彩樺及汪小敏。