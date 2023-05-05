王菀之宣布5月西九開騷　舞台不設劃位

出爐金像獎最佳女配角王菀之（Ivana），由電影返回音樂，今日（5日）宣布將於5月18至21日在西九舉行一個破格的沉浸式藝術音樂會，她表示這個《The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會》，由三個不同的場地貫穿演出舞台及不同的藝術展覽，帶觀眾經3小時的體驗沉浸進入Ivana的藝術音樂世界當中，超近距離觀賞Ivana的演出。首次嘗試這種形式的音樂會，亦是她一直堅持的音樂藝術夢想：「之前做過兩次音樂結集藝行嘅展覽，今次係第3次延續。其實今年係團隊希望我再開紅館騷，但我依然想試創新，希望可以將夢想變大啲。」她稱舞台設計非常特別，場內不設劃位，入場將會體驗到一個立體式的四面台空間，配合影像、超立體Sound travel音響裝置及燈光四方八面投射的演出，觀眾透過視覺、影像同音樂，更深入體驗她的音樂。問到不設劃位，即全部企位？她說：「可以企可以坐喺地下，甚至飲嘢都得，超近距離睇演出，我依家都幻想緊，我企係台上唱時會點，咁近關係，細心少少應該可以清楚見到我件衫上面畫嘅真迹，哈哈！」

歌單方面亦經過細心挑選，希望能感動大家：「想大家感受到，我真係來自火星，尋找那該死嘅快樂，用音樂想同大家來一次小團圓。歌單係有故事同配合主題，你聽完演出，再行出去感受展覽，會有更深領悟。」早前她飛到LA演出，在飛機上爭取時間翻譯舞台劇劇本，及寫管弦樂章，落機即演出。整個旅程，最開心除了跟美國的哥哥相聚外，她又到結他街逛逛，看了一個長毛象LA BREA DISCOVERIES的博物館及到奧斯卡頒獎禮舉行的場地Dolby Theatre打卡，「佢哋話祝我下次拿到奧斯卡，如果你問我，發夢最想拿到奧斯卡甚麼獎？我估可能係最佳電影原創歌曲，女主角女配角就未發夢到，哈哈！」