RubberBand首度台灣開騷　計劃打邊爐慶功

樂隊RubberBand承接前年一連四場紅館騷後，今年展開世界巡迴音樂會《RubberBand Ciao World Tour 2023》，將音樂由紅館帶到世界各地去。剛完成倫敦、曼徹斯特、柏林及阿姆斯特丹歐洲四站，宣布6月24日巡迴到台北。

音樂會名為《Ciao》，意大利文意思是「你好」及「再見」的意思，有感近年有很多不同形式的離別，希望向不同地方打拚或展開新生活的樂迷「再見」。在歐洲站巡迴期間，大受好評，氣氛熱烈，唱到《Ciao》、《未來見》等與主題相關的曲目時，不少觀眾感動落淚，故他們相信接下來巡迴到台北，不管是移居到台灣的港人或是台灣當地樂迷，定當投入RubberBand的音樂中。

RubberBand對上一次去台灣演出已是2020年1月出席風雲榜，以香港樂隊代表身份擔任表演嘉賓，成員6號曾說過當時現場唱的《未來見》是他最喜歡的，隊員也表示早就提出一定要到台灣開騷。6號表示：「2020年1月剛好係全球爆發疫情前一個月，之後就經歷3年疫情，各地封關，所以呢次去感覺就係好多事情都開始復甦，而且呢次將會帶住超過25首歌，以專場表演形式來見面，好開心興奮！因為我學生時期都聽好多台灣音樂，可以喺一個滋養自己音樂多年嘅地方開Show，實在有夢想達成嘅感覺。」

另外，他們也很掛念台灣美食及氣氛，成員阿偉表示：「除了觀眾嘅熱情令人很懷念外，最掛住一定係台灣美食，呢次整個Tour團隊一齊去，一定天天都要出去掃街，好想去夜市食蚵仔煎同大腸麵線，仲有希望完Show後可以食麻辣火鍋慶功。」6號也想悠閒行夜市和小店，感受放鬆的步伐。