聽到早洩，男人都會覺得好棹忌，但原來並唔係男人嘅專利，喺女人身上都會出現㗎！日本AV界就有好多早洩美少女，佢哋體質超敏感，只要被男優輕輕刺激，就會變成噴水池，搞到成地都濕晒呀！

失控潮吹

喺Moodyz出品嘅《限界突破性感開發激潮吹》當中，石川澪本今次想嘗試一下將敏感度提升會有咩後果，於是佢特別搵嚟一位手藝高超嘅按摩師，用熟練嘅按摩手法嚟喚醒快感神經，果然喺非凡嘅指技之下，失控地瘋狂潮吹！之後兩人進行床戰時，亦因為出現山洪暴發而要緊急分體，事後澪妹話從來未試過咁興奮呀！

虛有其表

於片廠E-BODY推出嘅《超早洩腹肌纖細身體大抽搐78次》入面，八神可憐呢位美少女身材健美，仲操到有腹肌添！不過阿妹表面上看似好強悍，實際上畀男優輕輕刺激，就會即時投降，冇晒還擊之力，更會出現江河缺堤嘅興奮狀態！見到如此敏感嘅美人兒，班男優更加唔會放過佢，一於前後夾攻玩3P混戰，搞到憐妹驚呼狂叫又瘋狂噴水！

接受挑戰

同樣由Moodyz製作嘅《早洩少女限界突4 SEX》，講五芭雖然弱質纖纖而且敏感度極高，但係敢於接受挑戰，今次就應男優嘅要求戴住隻遙控震蛋行街，任由男優控制震蛋搞到喺公眾場所飽受快感刺激，喺長櫈遺下一片水漬。返到室內，班男優更加唔同佢客氣，一於瘋狂抽送，搞到阿妹連環潮吹！

簡評

講到早洩，相信係男人都唔想發生喺自己身上，但喺女仔身上出現此早洩就無任歡迎，就好似今日為大家介紹嘅「早洩美少女」作品中嘅女優咁，瘋狂爆發潮吹，男人唔興奮就假啦！中本仙最鍾意石川澪主演嘅《限界突破性感開發激潮吹》，原因係可愛嘅澪妹敏感度激增之後，畀男優搞到面容扭曲，仲瘋狂潮吹，觀眾必定睇得極之興奮同滿足！