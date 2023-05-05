泰國電眼女神　勾走男人心

泰國網紅Janet Kanokwan Saesim及Praew Praew雙眼電力十足，被封為電眼美人。（互聯網）

眼睛係靈魂之窗，泰國就有兩位網紅被喻為電眼女神，佢哋就係Janet Kanokwan Saesim及Praew Praew，唔單止Watt數爆燈，具有攝魄勾魂嘅魔力，加埋一對G Cup巨乳，實在令人神魂顛倒呀！

迷人火辣

喺今時今日，「網紅」二字用到俗晒，但套用喺呢位嚟自泰國曼谷嘅索女Janet Kanokwan Saesim身上，絕對襯得起網紅呢個名喇！事關佢憑住迷人樣貌及前凸後趷嘅身材，加上火辣度十足嘅造型，每次分享性感度爆錶嘅寫真時，都會引嚟網民瘋狂畀Like。

吸睛度十足嘅外形，固然係佢嘅吸睛利器，但有更多嘅網民坦言，之所以鍾意佢，係因為佢對眼睛夠吸引，迷人得嚟又電力十足，搞到佢個心卜卜跳呀！事實上，早喺Janet於網絡爆紅之前，其實佢喺泰國模特兒界已有一定名氣，無論係雜誌定網站，抑或喺車展及電玩展中，總會見到佢為商品站台，更例必成為攝影師嘅焦點，稱佢為電眼女神絕不為過。

Janet Kanokwan Saesim

年齡：25歲

身高：163cm

三圍：35G-22-35

純情又性感

要有令男士迷醉嘅眼神，唔一定要火辣勾魂，純情嘅目光亦可以挑起男士嘅原始本能，好似呢位泰國網紅Praew Praew，正係其中一個好例子。點解會話佢嘅夠純情？咁就要從佢喺網上爆紅嘅一輯寫真講起喇！

事緣有網民喺社交帳號上分享靚女相，相中見到一位農村少女喺農田種菜，樣貌純情甜美，心口卻擁有一對犯規嘅巨乳，身材極之火辣誘人，加埋水汪汪嘅大眼睛，電力十足，一眾男網民都畀佢電親，仲話好想娶佢做老婆添！及後才得悉原來呢位農村少女名叫Praew Praew，本身係一位模特兒，一直以嚟都係走性感路線，更憑住呢輯農田種菜寫真而人氣爆升，成功吸納逾50萬粉絲，成為炙手可熱嘅網紅。

Praew Praew

年齡：25歲

身高：166cm

三圍：36G-23-36

第1回合

鬥電力

既然兩位網紅都被喻視為電眼女神，第一樣比併嘅梗係鬥雙眼嘅電力啦！Praew Praew憑住純情嘅目光，擄獲一眾男士嘅歡心，挑起一班麻甩佬嘅保護慾，但講到猶如被電殛般嘅衝擊感，氣質更加狂野嘅Janet Kanokwan Saesim，反而更具有震撼力。

第2回合

鬥身材

電眼雖然能勾魂，但講到吸睛又點可能唔比較一下身材呢？兩女同屬好波之人，Janet Kanokwan Saesim嗰對車頭燈巨型又渾圓堅挺，更大方自拍晒半球。Praew Praew嗰對G奶亦夠晒吸引，加上佢嘅寫真相尺度相當大，真係好難有高低之分。

第3回合

鬥人氣

能否稱得上真網絡女神，最簡單嘅方法就係睇吓邊個嘅網絡社交帳號擁有更多粉絲，Praew Praew嘅兩個社交平台合只有逾50萬人，而Janet Kanokwan Saesim就更加厲害，合共有逾140萬人，贏晒！

魅力沒法擋

無論係寫真時代定現今網絡自拍影片時代，擁有一對迷人電眼嘅話，會更易吸引到網民嘅目光，Janet Kanokwan Saesim及Praew Praew亦因此對男士更添魅力。當然除咗雙眼迷人外，佢哋嘅身材亦相當有睇頭，故此兩個都對男士有相當吸引力呀！