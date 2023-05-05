莫文蔚《聲生不息》靚聲獻唱　老公驚喜撐場勁甜蜜

《聲生不息‧寶島季》香港版逢周六晚8半於翡翠台播映，明晚（6日）播出第6集，以90年代、10年代歌曲為主題作競演，歌單包括︰張韶涵《氧氣》、張信哲和張杰合唱的《別怕我傷心》、韋禮安、于文文和檀健次合唱的《那麼愛你為甚麼》、楊宗緯《天堂》、華晨宇《美好的事可不可以發生在我身上》、時代少年團馬嘉祺、艾薇合唱《不為誰而作的歌》、魏如萱、裘德以及周興哲合唱《Mojito》、那英《給你一瓶魔法藥水》。

為加強兩地交流，節目除定期在內地進行大型舞台錄影外，還設有分站直播，讓兩地歌手可透過大屏幕進行即時互動，今集分站設在台中霧峰林家宮保第，還請來《新不了情》原唱者萬芳及「搖滾女王」楊乃文擔任特別評審。今集比賽規則簡單，兩隊隊員輪流上台獻唱後，由台下500位特選觀眾按掣給分，兩位特別評審可隨時介入，為心儀歌手加碼（加分）。搞笑的是楊乃文一來就表明「心迹」︰「我已經決定好，不管怎樣我都是加那英。」萬芳即時反問︰「那我是不是應該加阿哲？」

而今集焦點是今季首度登場的莫文蔚（Karen），老公Johannes Natterer亦有現身支持，且全程臉帶甜笑。Karen由後台步出舞台期間，Johannes全程傍住，更不時含情默默望住太太，太太臨出場又輕撫以示支持，甜度爆錶。弗到漏油的Karen以珠片修身晚裝配上絕襯的粉紅色咪靚絕登場，獻唱首本名曲之一的《忽然之間》，台下觀眾看得如癡如醉歡呼尖叫，氣氛熾熱。