【是日通勝】

農曆三月十七

癸卯年 丁巳月 甲子日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：動土、祭祀、嫁娶

忌：開倉、問卜、栽種

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：11、12、33

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

金牛座：運勢欠佳但毋須太介懷，謹記希望在明天！

雙子座：事業遇阻力，別以為擦上司鞋就能夠過關！

巨蟹座：心情靚，有口福，但享用美食要適可而止。

獅子座：好運降臨，愛情運不錯，跟天蠍座最投契。

處女座：幸運指數排第一，戴粉水晶有助提升魅力。

天秤座：久坐無益，趁周末出外走走，對身心有益。

天蠍座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

人馬座：待人接物不可太自私，以免令身邊人反感。

山羊座：做人忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

水瓶座：謀事要識分主次，可把霉運影響減至最低。

雙魚座：健康最緊要，不應為了貪靚而令身體受傷。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）馬 有意外

鼠：趁周末享受家庭樂，可望帶來好心情。

牛：抽空約朋友出外消遣，將有意外驚喜。

虎：書到用時方恨少，趁假期進修有好處。

兔：有異性拋出橄欖枝，單身者要好好把握。

龍：有勇有謀，可在事業方面創出好成績。

蛇：有競爭對手出現，宜忍讓不宜硬碰硬。

馬：是日沖煞，易因一時衝動而發生意外。

羊：想法悲觀，一遇上挫折就會感到不安。

猴：偏財旺，博彩易獲利，但要適可而止。

雞：桃花滿面，單身者有被人追求的機會。

狗：不易被人認可和接受，但毋須太介懷。

豬：愛情運欠佳，有伴侶者謹記冷戰傷感情。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

月食加冕 吉凶難料

國王查理斯三世將於倫敦時間2023年5月6日星期六早上11時在西敏寺大教堂接受加冕，大家除了關注會有誰出席這件英國大事外，身為占星界一分子都想知道這次加冕禮所擇的日子及時辰，究竟天上出現甚麼星象。

先了解查爾斯三世的本命盤星座，作為太陽天蠍座的他，月亮在金牛座零度，跟他母親伊利沙伯二世的金牛座太陽在同一度數，而上昇坐落在獅子座的國王，是有散發着一點霸氣的風範。那為甚麼要了解國王的星座組合？因為在加冕禮的前一天，剛剛是天蠍座的滿月及月食，月食的月亮就在國王的天蠍座太陽附近，月食的太陽就在國王的金牛座月亮附近。日食和月食一向都是帶來改變的驅動力，如果想事情能夠長久穩定地進行，一般都不會選擇在日月食的日子進行啟動儀式。

此外，這天的水星還在金牛座逆行，冥王星亦剛剛在水瓶座零度逆行，非常緊密地影響着國王的金牛座月亮，這不安感覺確實是存在，而國王的月亮跟秘密敵人或秘密事情有關，或者在加冕禮之後的六個月，會有一些對國王不利的消息出現，如果他有找占星師去擇日進行加冕禮的話，5月6日絕不是最好的選擇。