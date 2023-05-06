林夏薇膺視后推上風口浪尖　解神隱之謎入戲抗「逆」

林夏薇去年揮抵鍾嘉欣成為視后掀起一片爭議聲，她得獎後「銷聲匿迹」，被指「神隱」一年。面對批評聲音，薇薇以正能量對待，付出200分努力做好本分，亦接受自己的不完美。期間多得兩位視帝黎耀祥與郭晉安及時給予鼓勵，令她相當感動。

林夏薇主演的無綫劇集《法言人》最近播出，去年拍攝期間她憑《七公主》榮膺「視后」，本來可喜可賀，惟她壓過鍾嘉欣得獎竟引起爭議。外間輿論壓力極大，幸好薇薇當時獲前輩的「及時雨」鼓勵，她說：「嗰陣頒獎禮前後係拍緊《法》嘅法庭戲，可能係有壓力，但係嗰排滿腦子都係對白，冇時間去諗咁多，只係專注喺角色裏面。攞獎之後嗰朝早開工，仲收到黎耀祥、郭晉安嘅鼓勵短訊，叫我放鬆啲，好好享受角色，呢樣都幾感動。」

薇薇在《七公主》搏到盡演出贏得視后，惟外間卻替復出拍攝《星空下的仁醫》的鍾嘉欣不值，爭議聲不絕，當時有傳無綫錫住薇薇，讓她暫避風頭，她予以否認：「唔係，其實上年拍完《法》劇後，接住就拍《寵愛Pet Pet》，因為疫情拖長咗，一套劇都拍5個月啦，所以一路都拍緊嘢冇停過。」

「控制唔到人哋喜好」

對於網民的抨擊，薇薇處之泰然，認為最重要是做好本分，亦接受自己的不完美：「拍劇係因為鍾意表演，塑造角色會做好演員本分，但呈現出嚟嘅結果係點冇辦法控制，所以唔會畀自己太大壓力，盡咗力做好就夠，正面、善意嘅意見會吸取，會幫到自己進步。總會有人批評，亦會有人讚賞，但係控制唔到人哋喜好，所以唔會諗太多嘢，做好本分。」

貴為視后，薇薇覺得跟以往沒有太大分別，獎項固然是鼓勵，但亦是另一個起點，她希望一步一步做得更好。面對逆境，她會以正能量面對批評：「其實唔係咁多時間經常去睇，拍緊劇會Focus喺角色度，我老公都話我一開工就係戲癡，朋友都投訴我開工好似消失咗咁，對上一次見定欣佢哋已經係上年新年，好投入喺戲劇世界入面。」

付出200分努力演出的薇薇，多得家中有「最強後盾」老公給予支持，對方不但沒有埋怨，更在背後默默守護她：「收工返嚟，佢會半夜起身煮消夜畀我食、陪我傾偈，好感動。」結婚多年的她，坦言有想過做媽媽，但有小朋友就要全程投入照顧，現時未能付出那麼多時間，故等待上天安排。

死黨陳曉駁火護花 自貶身手差

林夏薇與內地男星陳曉當年是中央戲劇學院同學，多年來感情要好，去年薇薇贏得視后，陳曉亦有發文恭賀，怎料卻惹來部分質疑賽果的網民惡意留言，當時他為了維護好友，與網民爭論至凌晨，誓不妥協！

陳曉出盡全力為好友說好話，自己則不介意被批評。他與毛曉彤演出的新劇《雲襄傳》近日首播，他們在線上合體做直播，毛曉彤指他太嬌柔，陳曉聞言不但沒有反駁，還笑着附和，另外又自爆在首集中爬不上樑，身手差得連彈跳力也欠奉。

平日林夏薇有新劇推出，陳曉都會幫忙宣傳，而今次陳曉有劇出，則有另一好友王一博出手助攻。原來他們因拍攝內地劇集《冰雨火》而結緣，王一博特別轉發陳曉的發文：「與公子雲襄共闖江湖」，還附上3個「666（強勢之意）」的表情符號預祝劇集順利，顯然雙方感情要好。