星語︱陳自瑤王浩信睇啱時機放閃　粉碎婚變傳聞話咁易

今日5月6日開始，一連23集都有前港姐麥詩晴喺《星語》同大家講每日星座運程，千祈唔好錯過喇！睇是日星座運程之前，不如挑戰吓IQ題，小明被困於一個冇窗口或者秘道嘅房間，佢點樣大力拉都拉唔開唯一嘅門，但係佢依然可以靠自己逃離房間，點解呢？想知答案就要睇《星語》喇！

入正題先，今日嘅幸運星係處女座，你哋嘅幸運指數排第一，戴粉水晶有助提升魅力。近年同老公王浩信關係撲朔迷離嘅陳自瑤（Yoyo），正正係處女座，早前佢Like咗網友留言問嘅「單身了」，疑似默認離婚，雖然佢拒絕回應事件，不過心情依然冇受影響，仲不時派福利，網友都大讚佢愈嚟愈索，但都冇被轉移視線，依然好關心佢嘅感情事。既然星座運程話Yoyo咁好彩，咁不如趁今日戴埋粉水晶同老公拍吓拖，一齊放吓閃咪大家都放心晒囉！

巨蟹座嘅朋友心情都好靚喎，仲好有口福添！但食好嘢都要適可而止。Yoyo老公王浩信原來咁啱就係巨蟹座，咁睇嚟今日真係兩公婆拍拖嘅好時機。不過就要留意唔好食太多嘢，如果唔係又會好似之前咁畀內地網友話你發福。兩公婆一齊做吓運動就最啱數！