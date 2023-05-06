華懋集團首度與香港中樂團合作　以鼓樂聲為社會注入正能量

（右）華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興及（左）香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌希望藉着今次合作，以鼓樂為社會各界注入正能量，為不同階層的市民打氣。（客戶提供）

【營業資訊】激昂澎湃的鼓樂聲，最能振奮人心。今年「香港鼓樂節」踏入20周年，華懋集團首度與香港中樂團合作舉辦「鼓動心弦 連結世界」一系列活動，希望在新冠疫情過後，社會漸漸復常的階段，以鼓樂為社會各界注入正能量，並宣揚中國傳統音樂文化，連接全世界。

文化盛事 振奮人心

2003 年「後沙士」時期，在香港急需重振的情勢下，香港中樂團創辦「香港鼓樂節」，透過互動參與、鼓樂比賽及音樂會等，為香港人打氣，更讓社會不同階層人士認識和親身體會中國音樂文化之美。自此「香港鼓樂節」成為香港一年一度的文化盛事。今年鼓樂節再次擔起為港人帶來正能量的使命，早前於中環街市舉行啟動禮，公布連串與民同樂的活動，當中包括重頭戲、由華懋集團呈獻的「鼓動心弦 連結世界」活動系列，如：「鼓動心弦 連結社區」鼓樂訓練及演出拍攝、網上「#DrumChallenge」、世界各地鼓樂訓練及演出拍攝、鼓樂嘉年華及現場音樂會等。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示：「集團一直支持本港藝術及文化發展，希望透過贊助此活動帶出正面的訊息，振奮人心，推廣及傳承中國的音樂文化。我們很榮幸能首度與香港中樂團合作，為市民帶來連串豐富的音樂及文化活動，提升大家身心靈健康，連繫各階層和不同年齡層的人士，以至全世界。」

在疫後這段社會復甦的時期，華懋希望藉此活動連結社會各階層及不同年紀人士，迎接更美好明天，蔡宏興更透露，華懋鼓隊正籌備成立中。他支持商界與文化界共同合作，創造更多共享價值給市民，並希望未來能與不同的文化團體合作，體現集團對「人、繁榮、環境」三者並重的原則。「鼓動心弦 連結世界」活動選址不少熱門旅遊景點，例如中環街市、西九文化區等，蔡宏興希望能夠吸引更多的遊客接觸中樂，去了解香港的地道文化。

鼓樂傳承 線上線下注入正能量

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授則表示：「『香港鼓樂節』集演出、教育、社區參與於一身的使命，多年來集合不同階層人士包括長者、青少年、弱勢社群、更新青年及少數族裔等參與，發揮香港人自強不息的精神，帶出正面的訊息。鼓樂於中國傳統文化中很有代表性，能夠以節奏帶動全世界的心，真正說好香港故事。」

香港中樂團與華懋理念相同，一拍即合，加上專業的團隊，用短短幾個月就籌劃好今次活動。要將鼓樂傳承下去，除了藉不同活動發掘新血，亦要「現代化」，如加入創新科技，今次活動就透過 5G技術將五大洲的鼓樂連結起來。又例如將敲擊的短片上傳至互聯網，很多人都可以參加，將鼓樂的感染力發揮至最大層面。閻惠昌感謝華懋集團的全力支持，讓樂團把鼓樂深耕於全港以至全世界，以治癒人心的鼓樂為社會增添歡笑。

精彩活動 以鼓樂連結世界

「鼓動心弦 連結世界」涵蓋一系列不同形式的公眾參與鼓樂活動，包括跨越十八區的鼓樂訓練及演出拍攝、網上節拍敲擊挑戰「#DrumChallenge」、世界鼓隊網上演出、分別於中環街市及如心廣場舉行的「敲擊工作坊」、於西九文化區舉行的「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及音樂會、於荃灣西如心酒店舉行音樂會養心坊等，以音樂關懷社會大眾，推動社會共融。鼓文化凝聚和沉澱了中國豐富的音樂文化，來自內地的非遺鼓隊加上世界五大洲的鼓樂名家演出，正好配合「你好，香港」（Hello, Hong Kong）等大型旅遊宣傳活動，打響香港為盛事之都的名聲，成為中外文化藝術交流中心。「香港鼓樂節」一連串 20 周年活動將陸續展開，詳情請留意香港中樂團網頁www.hkco.org 或FB專頁「香港鼓樂節20周年」公布。