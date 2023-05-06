Tyson Yoshi西九開騷飛來橫Bra　爆同三上悠亞拍MV硬晒

歌手Tyson Yoshi昨晚（5日）聯同台灣饒舌歌手高爾宣、芮德、PIZZALI及Marz23等在西九文化區開騷，Tyson唱畢第一首歌後脫去外套，僅穿白色背心的他大騷麒麟臂，觀眾大叫除衫，他稱未是時候，其後他高呼：「好熱！」並撕爛背心，引得台下尖叫聲連連，他又撕爛結他手的背心。

現場有粉絲將紅Bra掟上台，他拿着紅Bra唱歌並笑言：「咁多嘢飛來飛去，咩嚟架？掟準啲吖嘛！」接着分別跟TIAB及Marz23合唱，合唱期間Marz23撫摸Tyson胸肌，Marz23現場宣布下個月會在香港辦演唱會，Tyson答允會在場。當他唱出跟AV女優三上悠亞合拍MV的新歌《BE MINE》時笑問大家：「有冇睇新MV？因為冇加錢，今日三上冇嚟，就係咁現實。」而獻唱《See You In Hell》時Tyson興奮「插水」，向後躺在粉絲堆中，全場情緒高漲。

受訪時，Tyson講到插水時，觀眾只是托着他，未有把他運到人群中間，感覺有點尷尬：「平時細場會易啲做，大場就難少少，平時會將我運去中間再運返去前面，但今次就停咗唔郁。」問到除衫是否成為他的指定動作？他解釋原沒打算脫衣，但因為太熱，反而發現粉絲飛Bra上台變成指定動作：「其實都有掟其他嘢，好似公仔，但眼界要練準啲，有啲飛過龍有啲就唔夠力。（點樣處理？）公司有個箱，我唔係想儲，但我唔知點處理，我發現有啲幾有驚喜，原來上面繡咗啲字，話好鍾意我嘅歌，依家至少儲咗十個左右，唔知新定舊。（女友會唔會唔鍾意？）冇，就好似我同三上悠亞拍MV咁，佢都冇嬲。（你同三上拍MV，佢有咩反應？）我有話畀佢知，佢話哦。」

他稱不會再邀其他AV女優拍MV，問到三上是否其偶像？他說：「我唔係睇片淨係睇佢，但我抽AV閃卡抽親都係佢。（見到佢會唔會怕醜？）會，搞到我好難入戲，作為外地人唔想阻住人哋，比平時拍MV壓力大好多，拍攝過程冇話好享受，反而係想快啲拍完，係完成咗個感受先嚟，（有冇加多啲親熱戲？）唔敢，好似我之前拍《2nd Favourite 第二最愛》MV，畀好多女仔圍住，我都硬晒軚，下次唔好玩呢啲。（見到三上有冇咩福利？）冇抄牌，只係影相簽名，都冇騷肌。（佢對你有咩評價？）冇，因為言語不通，我又怕醜，唔識講日文，我只係點頭微笑已經好開心。（你成為男人公敵？）誇張咗，但好享受，我係講得出做得到，算係夢想成真，成就解鎖。」另外，提到周杰倫在港舉行個唱，問他會否捧場？他稱也很想欣賞，但因為要為婁峻碩演唱會擔任嘉賓，如果去看周杰倫演唱會的話，擔心自己太興奮會嗌到聲沙，影響演出。

作為壓軸出場的高爾宣唱出第一首歌時，有觀眾把Bra及孖煙囪掟上台，他拿着Bra唱畢全首歌，並表示：「第一次收到你們的愛，台灣也沒有收過，我不知怎麼辦，你們不要再掟，我的女朋友在後台。」並稱會把收到的東西帶回台灣，笑言很幸福。期間他又邊唱邊喝酒，有粉絲叫他脫衣，他稱自己不及Tyson Yoshi大隻，所以婉拒，只捲起手抽騷二頭肌。最後高爾宣、芮德、PIZZALI 與王ADEN合唱《Coconut Tree》作結。

受訪時高爾宣表示今次是第二度來港，感覺得興奮：「很榮幸可以在這個大型舞台演出。（何時來港開個唱？）我今年底會在台灣開個唱，預明年上半年會來港開個唱。（會請哪位香港歌手做嘉賓？）我跟Tyson Yoshi關係很好。」他透露5月1日已到港，一直吃吃喝喝及健身，完騷第二天便返台，但10號會再來港出席另一個活動，笑言5月份跟香港十分有緣。

至於芮德稱是第一次來港，亦是首次在台灣以外演出：「感受到香港的觀眾很熱情，雖然他們對我們的音樂不是很熟悉，但也會給予很熱烈反應。」而PIZZALI稱作為新人，今次是首度來港，觀眾的熱烈反應令他很感動，他會落力演出。