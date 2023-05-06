立夏養生　宜養心解熱

今天是二十四節氣中的立夏，為夏天的第一個節氣，代表夏天的開始，氣溫的升高。從中醫的角度，夏屬火，而火氣通於心，故夏季養生宜養心，保持輕鬆愉快的心情，同時在生活及飲食上都可以幫幫手。

【注意午休】

在生活方面，夏天來臨，可嘗試放慢生活節奏，避免因大量出汗而傷陽。同時，因夏天晝長夜短，陽盛陰虛，尢為氣溫最高的午間時分，人體會為了散熱，把大量血液集中在皮膚，令大腦供血相對較少，特別是午飯過後，消化道供血增多，更易昏昏欲睡，同時午時為心經當令時段，若有時間，可適當午睡，有助養心，時間最好控制在半小時之內，以免進入深度睡眠，可能造成反效果。

【飲食要補充水分】

氣溫上升，連帶會令人體容易出現燥熱上火、食慾不振、流失水分的情況，故飲食上宜清淡、易消化，多吃水分充足、開胃的食物，如絲瓜、番茄、葡萄、檸檬、山楂、蘆薈等蔬果或酸味之物，避免油膩及辛辣，以免出現「上火」的情況。另外排汗增多亦可靠喝水補充水分，可適當飲用一些清涼飲料，如酸梅湯、冬瓜茶、菊花茶、綠豆糖水等等。

【兩大中醫推薦湯水】

要養心又怎少得了中醫推薦的食療，惟選擇時都要按個人需要及體質。

小麥紅棗養心湯

材料：小麥2両、紅棗（去核）10粒、淮山1両、百合1両、瘦肉半斤

做法：

第一步：瘦肉汆水

第二步：把所有材料洗淨後加水煲約1.5小時，放鹽調味即可。

浮小麥蓮子豬心湯

材料：浮小麥8錢、大棗（去核）5粒、豬心1個、桂圓肉半両、蓮子肉1両

做法：

第一步：豬心對邊切開，洗淨積血

第二步：把所有材料放入鍋內，加適量清水，煲1小時，調味後即可。