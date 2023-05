英國唱作天王Ed Sheeran上月就涉嫌18年推出的名曲《Thinking Out Loud》抄襲已故男歌手Marvin Gaye名曲《Let's Get it On》的官司而在紐約出庭應訊,Ed上庭作供時堅決否認有抄歌,最終前日他獲勝訴。

鬆一口氣的Ed在庭外公開聲明,他說:「好高興自己的歌手生涯還能繼續,但同時對於這種毫無根據的指控也能上法院感到很沮喪。如果今天判定的結果是我有抄襲,那所有的作曲家都要跟創作自由說再見了,我永遠不當誰都可以搖一下的豬仔錢罌。」