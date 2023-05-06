寵愛母親大人　西餐盛宴有驚喜

來到母親節，全城子女都要把握機會，揀番間靚餐廳和母親慶祝，想讓她們有難忘的回憶，精緻的西餐似乎是個不錯的選擇，今次為大家介紹的西餐廳，除有不同國家的口味，部分更特別為母親預備驚喜，而且價錢豐儉由人，大家記得落足眼力慢慢揀。

猛男陪食

對敢於嘗新和愛好刺激的媽媽來講，有開Party的感覺可能合她們心意。飲食集團Pirata Group旗下多間餐廳會提出不同的主題晚餐，如Pirata、The Optimist、La Favorita、Honjokko、Tokyolima、Meats、Chaiwala、Calle Ocho和 Honjo會於5月13日推出母親節限定 M.A.D「Mothers After Dark」派對，每間餐廳都有特定菜單，全枱惠顧此菜單的話，指定時間開始，母親會有免費無限暢飲。較特別的是The Optimist和Tokyolima當晚會有猛男作舞蹈表演，和客人互動，相信媽媽必定有深刻印象。若然想簡簡單單食餐飯或母親有特別飲食要求，Pici在5月11日至14日推出母親節限定的C.F.L.忌廉龍蝦意大利寬麵，The Pizza Project在5月12日至14日提供甜品拼盤，至於Pane e Latte就在5月13日至14日供應期限定的3道菜，當中包括意式炸甜甜圈、白汁煙三文魚寬條麵配蘆筍和藍莓巴西莓芝士蛋糕，選擇相當多。

地中海風味

滿滿度假感覺的地中海，最適宜愛慢活的媽咪，中環法式地中海餐廳兼酒吧 LPM Restaurant & Bar將於5月14日的晚餐時段及粉紅香檳早午餐「La Vie en Rosé」提供特別菜式來賀母親。以蟹肉、貝類、白酒和帕爾馬芝士製作的皇帝蟹魚子醬意大利飯，配魚子醬、細香葱和車厘茄乾作點綴，鮮味又美觀。蝦汁香煎鮟鱇魚及菠菜苗，再加點紅黃番茄乾，搶眼又鮮味。最後來一口反烤蘋果批配法式酸忌廉雪糕，感覺剛好。

多款節日套餐

和媽咪外出行街或散步後，再來一頓豐富的海鮮大餐或鋸扒餐，最是完美。位於屯門河畔西餐廳犇道，以大自然及單車做主題，由5月8日起餐廳推出不同的節日套餐，4人漁人碼頭海鮮桶套餐內有材料有珍寶大頭蝦、扇貝、青口、蜆肉、鮮墨魚、鮮蝦、意式腸，再加粟米、杏脯菇和薯角，配秘製的美式奇津醬，啖啖惹味。愛肉的可揀南美洲頂級戰斧頭扒 X 西班牙穀飼豬斧頭扒4人餐，長約30厘米的安格斯戰斧頭扒重達35安士，分量十足。若然想慢慢歎飲杯啤酒的話，犇道分享時光小食拼盤就有20款精選小食，唔夠喉的話還可以追加一個2人份的「混血皇子烤羊餐」，套餐由寶雲酥烤羊架配時令蔬菜，和紅酒燒汁吃最是美味。惠顧套餐的話，可享飲品半價及以優惠價升級巴別塔甜品盤，同時間，餐廳還會推出啤酒抽獎活動，想參加就要留意公布喇！

親民之選

若然只預算有限，其實也可以吃餐好。銅鑼灣LIFETASTIC BISTRO將於5月6日、7日及13日、14日推出母親節限定套餐，前菜有龍蝦意大利芝士杯和檸檬清酒煮蜆，之後來一口北海道帶子甜粟米甘筍湯，主菜有多款選擇，包括海膽味噌燒白鱈魚、黑醋士多啤梨汁法國鴨胸、海鮮拼盤或斧頭扒等，最後以招牌士多啤梨西瓜蛋糕作結，如此豐富，每人也不過數百元港幣。另外，店子亦推出全新的蜜柑西瓜蛋糕LIGHT，吃飯後買回家和母親繼續慶祝一樣開心。品牌同時和Francfranc合作推出母親節限定禮物套裝，3款人氣西瓜蛋糕配精緻餐具，用來送給媽媽，雙重驚喜。

優雅用餐

對事事講求完美，形象優雅的媽媽，推介港島香格里拉龍蝦吧餐廳於5月14日推出的4道菜晚市套餐，菜單包括煙熏三文魚、招牌法式龍蝦濃湯或紅蝦多士，以及肉嫩的香烤三黃雞，甜品環節會有席前餐車法式傳統橙酒煮班戟，單是聞到香氣已令人垂涎三尺，在美妙的音樂下用餐，相信母親必定印象深刻。同時間，高美食店推出多款主題蛋糕，包括聖安娜莓果櫻花蛋糕、母親節限定法式紅桑子千酥和限定士多啤梨雲呢拿蛋糕，可為她加添甜蜜祝福。

驚喜優惠

和母親愉快用餐前，若然有特別驚喜，印象更難忘。飲食集團Café Dco Group在母親節當日，每間餐廳都會奉上一點優惠。供應烤煙熏肉的Smokehouse Bar & Grill會為媽媽送上迎賓飲品Smokin’ Mama，方便和子女乾杯。Pivo Czech Bar在母親節正日為每位媽媽送上軟芝士士多啤梨、椰子雪葩或豆腐清酒雪糕。在美式餐廳Stormies惠顧滿HK$1,000，可獲氣酒酒乙瓶。另外，品牌和法國有機護膚品牌Melvita合作，媽媽於5月14日惠顧任何餐廳，即送1支有機粉紅胡椒緊緻塑身油，讓她們邊吃邊修身。

邊吃邊暢飲

和媽咪去食飯，邊吃邊模住酒杯底傾偈，氣氛更熱鬧。Vivienne Westwood Café於5月12日至14日提供4道菜晚市母親節限定套餐，頭盤有茴香白酒煮蜆，蜆隻加白蜆、茴香和牛油來煮，鮮甜美味，醬汁還可配香蒜多士享用。湯品有白甘筍忌廉湯，湯汁加點蒜香提味，入口更有層次。主菜5選1，包括有水牛芝士番茄黑橄欖意粉、花椒蝦意粉、香煎金目鯛伴花椰菜蓉沙律、西班牙杜洛克豬架或香煎西冷，最後以法式漂浮雪島作結。最開心是限定套餐包括90分鐘無限暢飲紅酒、白酒及有氣葡萄酒，讓媽咪有個難忘之夜。