孫慧雪腹中塊肉超巨　恐要開刀鉗出嚟

孫慧雪（雪雪）現時懷孕6個半月，但體重已飆升近40磅，她稱還有3個月才分娩，相信體重要突破第一胎紀錄，幸好糖尿指數及各方面一切正常，她指之前照結構，BB的生長線達百分之九十多，醫生預計要早兩星期剖腹分娩，她表示擔心會重蹈第一胎覆轍：「我第一胎因為太大，所以要開刀，傷口已經比平常大三分一，有少少出血過多情況，但BB都係攞唔到出嚟，要用鉗鉗出嚟，鉗到隻眼都損，好擔心今次又要鉗。」她指有已盡量吃得健康及不算吃得太多，但體重仍節節上升，她無奈說：「可能係老公問題，因為佢太大隻，我同朋友講，如果想生小朋友，唔好搵個咁大隻嘅老公。」

雖然已肚大如籮，但雪雪未有停工，仍然有做KOL的工作，但拍劇工作就最已暫停，她笑言：「因為冇需要孕婦嘅角色，我懷孕四個月嘅時候，個肚遮都遮唔住，劇組都冇預計會咁大，仲以為我可以拍到差唔到生，記得有一集《愛．回家之開心速遞》我嘅對白係因為嚟M所以個肚咁漲，現場所有人都笑到停唔到。」

雪雪謂生完第二胎後決定封肚，一來年紀不輕，加上她患有腺肌瘤，要下很大工夫才能成功懷孕，要打停經針半年及服用排卵藥，停經針會導致骨質疏鬆及潮熱等更年期症狀，過程絕不容易。她稱不少還有腺肌瘤的女性向她請教如何懷孕，她有意出書分享心得。