漫威(Marvel)今年首部超級英雄電影《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)2月上映時票房口碑跌晒watt,而另一新作《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3 )周三(3日)北美以外地區率先上映,結果開畫票房挽回劣勢,成為多國的開畫票房冠軍!

據估計《銀3》的海外開畫票房已衝破3,500萬美元(約2.74億港元),其中中港兩地亦創出佳績,中國昨日開畫單日勁收6,000萬人民幣(約6,840萬港元),而香港方面,周三開畫首日勁收逾300萬港元,開畫成績較過去兩集《銀河守護隊》為高!

至於北美方面,前日亦舉行優先場,結果,票房勁收1,750萬美元(約1.37億港元),成為3集之中的最佳優先場成績。