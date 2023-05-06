周杰倫中環海濱開騷　7場喪吸14萬觀眾破紀錄

台灣天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會香港站，於中環海濱活動空間展開7場演出，有別以往多次個唱，首次在演出戶外騷，好天氣及好心情下，一連帶來40多首歌曲，面對維多利亞港海景，開場時有奪目的高空煙火，還有遊樂場的摩天輪做背景，正呼應個唱的「嘉年華」主題。場內2萬名粉絲座無虛席，High爆中環海濱，「嘉年華」於香港站的7場演唱會將累積14萬名觀眾，他創下該場地個人演唱會最多場次及最多觀眾的歌手！

延期3年半的演唱會，也是他睽違5年後再來港開唱，一出場就跟歌迷打招呼：「香港！我回來了！」又以和朋友聊天的口脗說：「是不是很久沒見了？你們有想我嗎？除了我的舊歌，我的新歌也都有聽嗎？我的新歌好聽還是舊歌好聽呢？」歌迷報以大喊都好聽！整場演唱會除了帶領歌迷重溫過去的多首經典歌曲，他也送上《紅顏如霜》、《倒影》、《粉色海洋》等新歌，歌迷與他一時合唱，一時對唱。

整場個唱的精彩不只是他多元曲風的詮釋，鋼琴、結他、古箏等樂器彈奏游刃有餘，舞蹈更是帥氣呈現，其中在《紅顏如霜》這首具中國風的歌曲，他與舞者以整齊劃一的現代風格舞蹈表演，在《鬥牛》這首歌曲中，籃球結合舞感。他穿着特別訂製的牛仔運動風服裝，與舞者呈現花式籃球，舞台上粉紅色籃球在他手上揮灑自如，炫技的控球動作搭配音樂節奏、結合肢體舞感。

他旗下新生代歌手、同時也是「不能說的秘密」音樂劇男主角曹楊擔任嘉賓，獻唱《不能說的秘密》及他自己的創作歌曲《微光》，亦獻唱由他寫給陳小春的粵語歌曲《獻世》，為了「嘉年華」演唱會重新啟動，周杰倫在節目上作精心設計調整，全新訂製了3套衣服，巡迴到香港站，每場都至少有1套新服裝亮相，個唱近尾聲時，他說：「以前在紅磡辦演唱會的時候，都會擔心唱得太晚，你們會不會很難回家，今天辦在這個地方，好像外面也有人坐船在聽我演唱會是嗎？聽說JJ的演唱會有人在旁邊野餐是不是？那今天有人烤肉嗎？今天你們會想回家了嗎？」粉絲齊聲大喊「不會！」他說：「對嘛！這樣我才有理由多唱幾首歌，是不是啊？」

幽默風趣的他，在結他彈唱部分，問現場觀眾：「記得我的歌嗎？每一首歌都會唱嗎？有沒有從一路支持我到現在？還有這麼多？有沒有已經成為爸爸媽媽，已經結婚有小孩呢？今天有帶小朋友來嗎？他們知道坐着的叔叔是誰嗎？記得要告訢他們啊！周杰倫哥哥。」又以廣東話向歌迷問好：「有冇掛住我？」緊接讓歌迷盡情點歌，有人同時是五月天的粉絲點唱了《說好不哭》，有人點唱時高舉寫着「杰倫最屌（型）」，拿到咪高峰激讚他說：「你是最屌的！永遠第一名﹗」他笑言：「其實昨天來探班的（張學友）才是第一名。」又有人說：「你是音樂上的皇帝！」他幽默笑道：「我來想想，我有沒有謙虛一點的歌詞....」引得全場大笑。

大會主辦寶輝娛樂發言人謝嘉豪表示，特別要提醒各位今晚（6日）進場歌迷，由於天氣報告顯示，接下來幾日或許會下雨，大會將會為入場人士準備雨衣，不准帶雨傘進場，免阻礙其他觀眾欣賞演唱會視線，同場提醒不要穿太高的高跟鞋，免得濕滑跌倒受傷。謝嘉豪又表示：「首場場外有人想攀爬進場，是件十分危險，大會及周杰倫不希望會有任何意外發生，望場外歌迷自重，切勿於場外進行任何危險行為。」至於海面有遊艇欣賞演唱會，大會無法阻止，但見不少人於船上歡樂飲酒開派對，亦提醒：「有風雨的話，海面風浪大，請小心，不要一時忘我發生意外。」演唱會考慮到天雨關係易交通擠塞，故今晚於5點半便開閘讓觀眾進場。除張學友驚嘉現場探班外，鍾鎮濤一家現身頭場，個唱後台亦一片花海，包括張學友、郭富城、謝霆鋒、草蜢、楊千樺等。