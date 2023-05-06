Continental GT Le Mans Collection全球限量48輛

今年是著名的Le Mans 24小時耐力賽100周年，而呢個賽事對賓利(Bentley)來說別具意義。皆因賓利車隊多年來在這個賽事，便曾先6度奪冠，戰績輝煌。其中在2003年舉行的賽事中，亦即第6度奪冠的一屆，Bentley車隊不單止攞咗冠軍頭銜，更連亞軍寶座都一併拿下，威盡全場。而在20年後的今日，廠方的個性化定制部門Mulliner，特別以Continental GT車型為基礎，打造全球僅限量48輛的Continental GT Le Mans Collection，藉以紀念該段傳奇的輝煌歷史。

為凸顯此限量Le Mans Collection的獨特收藏性，Mulliner團隊將一系列源自2003年Le Mans冠軍戰車，即7號EXP Speed 8賽車的特別元素，巧妙地注入Le Mans Collection的車身及車廂設計中，變成獨具一格的定制細節。當中最、最、最為特別和珍貴的，莫過於將當年7號 EXP Speed 8冠軍戰車引擎上32個閥門中的24個拆下，然後將之一開二，變成48件極罕的金屬珍品，並如歷史文物般鑲在車廂內展示。48件配48輛，數量剛剛好。