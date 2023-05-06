陳自瑤聞王浩信未獲邵氏力捧即落閘：唔幫佢回應！

藝人陳自瑤（Yoyo）今日（6日）到灣仔出席慈善活動，跟一班小朋友戴着道具眼鏡行Catwalk，宣揚護眼的重要。Yoyo覺得活動好有意義，因為她少時是大近視，因經常行近看電視及看手機導致，有時會看到眼痛兼頭痛，因為拍戲不方便戴眼鏡，才做了激光矯視。自從有小朋友之後，會擔心女兒會步她後塵，要不時提醒，有時都頗勞氣，幸女兒都聽話受教，也會給女兒吃補眼補充劑及在家多種植物作護眼。至於工作方面，預計6、7開劇，有些工作由上年延期到今年，尚未定日子。但之後會返內地工作，形式類似直播帶貨，雖然早前試過帶貨，但自謙只有「小學雞」程度，要繼續努力。

提到無綫周年報告揭示小生花旦官方排位，她排位在第二頁，在好姊妹黃翠如之後，她表示沒有看過該報告，也不清楚排位問題，相信最緊要做好自己工作，對公司似未有力捧她，她以笑回應：「你哋都問到好攰，我都答到好攰，都係嗰句盡力做好自己就OK。」另外邵氏力捧9大藝人中，亦欠王浩信份兒，似乎大家同病相憐？Yoyo拒絕回應：「唔幫佢回應，係唔方便幫其他藝人回應任何嘢。（你哋係親人？）好難回答無綫同邵氏嘅問題。」