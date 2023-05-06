淺水灣Chill歎　異國海島假期

夏天唔使出外旅遊，留喺香港一樣可享受異國海島假期！位於香港南區的淺水灣，除了被譽為香港最美麗沙灘，亦鄰近天后廟及南區文學徑，行到累又可到沙灘旁的地標商場the pulse，歎住冷氣飽覽180度海景輕鬆購物、歎盡美酒佳餚，享受至Chill時刻。

無敵海景 地標商場

親子毛孩玩餐飽

作為寵物友善商場，the pulse內有不少寵物服務，如The Dog's Garden除了提供寵物美容服務，亦有不少寵物玩具及零食。2樓中庭附設Dog Park給狗狗玩樂，毛孩同樣可享受慢活假期。商場2樓的兒童地帶peek-a-boo售賣各式童裝兒童用品和玩具，人氣KOL Sue Chang亦進駐商場開設Art Studio，可與小朋友一起發揮創意。商場3樓有深受家長追捧的倫敦親子會所Maggie & Rose，佔地近萬平方呎，以私人會所形式經營。地下樓層還有香港密室逃脫主題館LOST，共有7間主題遊戲室，適合一家大細與毛孩共享天倫。

品嘗多國美饌

商場另一賣點是180度一望無際的醉人海景，臨海一帶餐廳均呈半開放式設計，食客可一邊欣賞落日晚霞，一邊享用各國美食。從富有加勒比海燒烤風味的酒吧餐廳Limewood、日式壽司吧Shoku、主打意大利傳統薄餅的Amalfitana，到摩登港式粥粉麵飯、型格休閒咖啡室Classified和充滿泰國南部海邊休閒氣息的全新泰國餐廳Sip Song，應有盡有。咖啡愛好者亦可選擇到Arabica或The Coffee Academics歎杯手沖咖啡，主打特色熱狗的Hooman更提供狗狗零食同雪糕，滿足大小朋友味蕾。

夏日狂歡 母親節禮遇

the pulse每年夏天都會舉辦不同主題的Endless Summer夏日狂歡活動，各位只要消費滿HK$2,000或以上即可成為impulse member並獲得兩張$100商場禮券，會員更有機會優先報名參與商場活動、派對、音樂會等，並可換領餐飲優惠、購物禮遇和獎賞。為慶祝母親節，場內將於5月13及14日，為媽媽們安排一連串禮遇，於這兩天惠顧滿$200以上可參與抽獎活動，獎品包括3D DIY流體熊套裝及the pulse現金券；惠顧滿$300以上可獲贈法式花束及和媽媽免費體驗韓式拍貼機。屆時商場更有DJ音樂表演，同場免費派發本地及西班牙果味啤酒。數量有限，派完即止。