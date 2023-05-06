谷婭溦達成心願　音樂學校開張激動落淚

歌手谷婭溦（溦溦）與音樂人劉易昇成立的音樂學院今日（6日）開幕，何麗全、周志康、周吉佩、詹天文（Windy）及溦溦的表姊胡曦文也有到場支持，身為院長的溦溦在致詞時一度激動落淚。

講到音樂學校開張，溦溦稱心情緊張又激動，更興奮到失眠，她表示幾年前已有意成立音樂學校，但因疫情而把計劃推遲，如今終於達成心願。她指原有意一個人獨力創立學校，但後期發現需要找專業人士幫忙，所以急急找來音樂總監劉易昇合作：「我做生意怕人多出問題，連朋友都做唔到，所以最多兩個人合作就好。」問到是否投資近8位數，她說：「我唔想講錢，提起數字個心就流血。（預計幾時回本？）咁當然希望回本，但我開學校係想幫助香港音樂市場培育音樂人材，做到音樂全城、傳𠄘音樂嘅理念。」她除了親自上課，亦請來星級導師如彭家麗執教，並計劃與海外的音樂學府合作，希望將來在全香港及其他地方開分校。她感謝父母在金錢上給予很大支持，承諾會把學校做好。她又多謝何麗全一直以來支持自己，並自爆去年患女性病，現做完手術後身體已經康復。

詹天文今日表示之前跟溦溦上過兩堂，印象非常深刻：「我唱歌冇乜感情，佢會教我唱歌時點表達感情，會逐句逐句教。我最近為電視劇唱插曲，對我好有幫助。我好想再搵溦溦老師學唱歌，上兩堂真係唔夠。」她希望可以約同After Class成員一齊上堂，笑言要為谷婭溦介紹學生。

無綫總經理曾志偉亦有現身支持詹天文，提到無綫舊將何哲圖、余詠珊和杜之克過檔有線電視，他認為是好事：「電視圈多啲嘢發生，有良性競爭先有進步。（杜之克話唔會將大台嘅模式搬過去？）咁係咪唔做新聞報告同天氣報告？呢啲我哋大台都有做喎。這呢行係要不斷變新同向前望，我每星期開會，唔係話你個台做乜我就做乜，而係香港觀眾想睇咩，希望有啲創新，唔需要抄襲同惡性比較。」

問到會以甚麼攻勢去迎戰有線？他笑言向來沒有攻勢：「TVB就好似新藝城，當年新藝城拍完《最佳拍檔》成為行業嘅領頭羊，要諗點去帶領下一個潮流。上年係TVB 55周年，個使命係傳承，今年《中年好聲音》係圓夢，之前《聲夢傳奇》就係追夢，未來嘅口號正同同事量度中，唔單止為TVB，而係為業界同觀眾創立新鮮感，我哋嘅對手應該是外國電視台，要走到最前。」