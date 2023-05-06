陳湛文感激太太「陪捱」：試過成個月無人工！

以舞台劇《少年十五二十時》首奪劇場「最佳男配角」陳湛文（Peter），由劇場轉戰電影圈4年，日前接受電台訪問，剖白曾因氣餒想轉行：「畢業後一直做劇場，收入好唔穩定，最多1個月1萬蚊多啲，最少成個月無人工。幫我最多係阿哥、家姐，過年給畀封好大嘅利是我，等我撐耐啲。畢業後第3年起愈嚟愈差，好洩氣。到自己30幾歲就諗係要轉行。」當年，陳湛文一心演完《少》首次獲獎：「當時我諗住走，認為自己冇希望時，頒個獎畀我，好似叫我留低繼續行，其實嗰時更懊惱，因為獲獎唔代表我人工高咗或者工作多咗，先計劃試轉拍影視作品。」他亦獲關智斌賞識邀其參演MV《日月》。

未憑《飯戲攻心》成名前，陳湛文與前娛樂新聞主播太太宋雯結婚，繼而育有女兒Nina。他指太太是其演藝師姐，但比他年輕。問到如何贏得美人歸，他透露排練經常挑剔太太沒盡全力：「她靚吖嘛，成日逗佢講嘢，係互相追求啦。」直認二人交往時事業仍未起步，欣賞太太能與他同甘共苦：「佢真係抵得諗，願意跟我一齊捱，冇勸過我轉行，但亦鞭策我計劃將來。我哋拍拖，就連去大牌檔都嫌貴，多數食茶記，想氹自己開心，就只會食有優惠嘅自助餐。我認自己唔浪漫，好少送禮物。」