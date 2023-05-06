李克勤唔想兩個仔咁快拍拖：讀好啲書先啦！

歌手李克勤今日（6日）出席《財富管理博覽2023》，認為財富傳承很重要，自言只懂努力搵錢，財富規劃會交由專業團隊處理，更指兒子分別13歲及15歲，思想比他想像更早熟，故有意提早讓他們學習規劃人生：「個仔仲叫我小心用錢，搵錢好辛苦。（財政大權唔係太太盧淑儀主理？）我唔係講話事權，財務我唔叻，識條鐵咩，太太都比我好。」

面對兩個兒子早熟，是否意味提早做老爺？他說：「讀好啲書先啦！（有冇同你傾女仔？）有傾少少。（有冇同你講邊個女仔靚？）人唔應該只睇外表，不過外表都緊要。（係咪要讀完大學先可以拍拖？）呢啲係佢自己嘅命，最好唔好咁快，殺到埋身先算啦！暫時就未嘅，我哋都半開放狀態，大仔依家15歲，過多3年18歲仲管咩！」

談到本月中開騷，問到為何不閉關綵排？他說：「聽日仲要返內地做騷，即係代表我都幾受客戶歡迎，同埋我家庭負擔確實好重，不過聽日之後就真係閉關，其實一直都有排，因為今次同管弦樂團幾十人，到時會帶埋《中國好聲音》兩個冠軍學員做表演嘉賓。（有指演唱會用時薪100請工作人員？）唔相信呢個世界有啲咁嘅嘢，初頭聽到都懷疑係咪真，都交咗畀公司處理，總之大家唔好受騙，我哋唔需要公開招聘，希望大家唔好信。」