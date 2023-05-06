【Zac玩Zac食】Sydney Opera House的震撼體驗

Sydney Opera House係澳洲的標誌性建築物，於1973年10月20日開幕，到咗今日迎來50周年慶之際，舉辦了一場為期一年的節日派對。首先於2023年5月1日開始，一連7天的每個晚上，Inside/Out at the House將帶來倫敦交響樂團、澳大利亞芭蕾舞團、悉尼交響樂團、悉尼愛樂合唱團和澳大利亞室內樂團、在煥然一新的Concert Hall或Joan Sutherland Theatre作世界級表演，同時在Opera House 前院外的觀眾亦可在星光下、於大屏幕上觀看直播表演，而門票僅需Aus$10，並已包括交通費用，真正做到與民同樂！

今晚是第一晚，並帶來倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra），由Sir Simon Rattle指揮，當然還帶來他為悉尼獨有的交響樂──Bruckner’s Seventh Symphony。這次巡演可能是Sir Simon Rattle與倫敦交響樂團的最後一次巡演，但他們自上次於2014年的表演後，Concert Hall進行了翻新，配備了新的隔音鑲板和反射器，並安裝了階梯式音樂會平台，而倫敦交響樂團亦成為第一個在Concert Hall翻新後演出的國際樂團。

今晚體驗煥然一新的Concert Hall原聲效果，Bruckner’s Seventh Symphony的確令人擊節讚賞，這首交響樂被稱為「大教堂的聲音」，很大程度上是因為聆聽這交響樂的最佳方式是在宏偉的大教堂裏，因為任何音響系統都比不上現場音樂會的體驗，但正如Sir Simon Rattle所講，只有Sydney Opera House的Concert Hall能夠做到，把這首交響曲清脆、嘹亮、雄渾、激昂的音調，發揮得淋漓盡致，感動到場內每位觀眾。

Profile：Zacky Sun

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