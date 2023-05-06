中文金曲︱泳兒先拔頭籌　李幸倪感謝詞「講錯嘢」

香港電台主辦的《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會今晚（6日）在紅館舉行，在「十大中文金曲獎」中，歌手泳兒先拔頭籌，以歌曲《葉落冰川》成為大會今晚頒發的第1首金曲。以「𠝹胸」裝上陣的她表現興奮，說知道自己有兩首歌角逐：「但我私心地好想如有機會可以《葉》曲攞到！」她感謝英皇唱片及幕後團隊：「我會帶住熱血繼續唱落去。」至於馮允謙則憑《報復式浪漫》成為第2首十大中文金曲獎，他說：「我知道有歌曲獎就可以唱歌！我真係好鍾意唱歌！」而第3首得獎的金曲是陳奕迅的《人啊人》，但司儀稱因他有事未能出席。

至於由環球過投英皇唱片的李幸倪（Gin Lee），其過檔頭炮作《Dum Dum》成為第4首金曲，她致感謝詞時表示十分開心：「呢首歌係新開始新嘗試，多謝公司同團隊努力付出，實現我嘅想像。」此時她說：「多謝過去一年。」後，突然停頓，她續說：「Sorry，再講過。」她繼續多謝幕後班底。而布志綸的《飛鳥俠》則是第5首金曲，他未有出席頒獎禮，但拍短片交待自己不在港。

於頒獎禮中，幾乎每個獎項都出現「唔齊人」的情況，除了在典禮開始時頒發十優歌手時，出現只有4位歌手馮允謙、李幸倪、JW及泳兒，在「最佳進步獎」部分，只有銀獎的組合石山街，以及銅獎的安俊豪出現，至於金獎的洪嘉豪，則以短片交待「有工作在身」而缺席。而頒發「CASH最佳創作歌手獎」時，只有金獎的馮允謙及銅獎的陳明憙親身上台領獎，銀獎是因工作關係缺席的洪嘉豪。

致敬梅艷芳張國榮

因不少歌手缺席關係，令台上出現場面冷清的尷尬情況，唯獨最大堆頭的表演，可算是向已故巨星梅艷芳及張國榮致敬環節，參與歌手及單位逾20人齊集台上，不過全是新生代歌手，較高知度名只有陳葦璇、蘇麗珊、雲浩影及CY陳宗澤，其他歌手包括有洪助昇、吳啟洋、石山街、余宗遙、張蔓莎、張天穎及Lolly Talk等，故就算眾歌手輪流大唱膾炙人口的經典金曲，台下仍然反應平淡。