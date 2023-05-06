馮盈盈素顏終極曝光　何廣沛失控炒車跌落地

TVB競技遊戲節目《真係唔好笑》今晚（6日）播出第六集，由何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀（Yuki）擔任主持，並邀得謝東閔擔任嘉賓。今集節目開首已十分有睇頭，在元朗合宿的主持一大清早就收到起床任務，包括叫醒隊友做早操、幫隊員敷面膜及刷牙等，相當無厘頭，亦令馮盈盈敷面膜以及麥美恩素顏Look曝光！

今集分成兩組進行比賽，分別是紅組的麥美恩、馮盈盈、郭子豪及奶仔，對戰藍組的何廣沛、謝東閔、彭慧中及羅毓儀。今集遊戲水戰連場，大家由第一個遊戲濕到落最後一個，其中以「水球速遞」最為過癮，玩法是各隊員要騎着迷你電單車合作送水，送得愈多愈好。最愛扮嘢的子豪賽前大晒模仿技能，還原電影《頭文字D》經典場口，模仿陳冠希口音說：「因為你GTR個車頭太重，個位好唔自然，所以永遠都會甩碌。」正式比賽時更是笑料百出，何廣沛一度失控炒車跌落地，搞笑的Yuki則交足戲化身「碰瓷黨」婆婆。

最後一個遊戲「滑嘟嘟水戰」亦是焦點所在，玩法是兩個隊伍在佈滿洗潔精的水池內進行對決，各人為求勝出不擇手段，出盡茅招阻礙對手！男子組率先登場，兩隊男士攬來攬去十足玩泥漿摔角，奶仔出動街頭武術絕學「肥美風火輪」碌來碌去，身手相當了得，鬥到最後更連裝水的兜都玩爛埋；女子組方面，Mayanne賽前揚言會「玩得溫柔啲」，惟一落場就變臉搏老命，即使彭慧中出招捉實隻腳都冇用，Mayanne無視一切拖住對方前進，非常勇猛；去到最後的男女混戰，場面完全失控，廣沛出動「奪命鉸剪腳」鉗實子豪，彭慧中則化身樹熊夾實Mayanne，奶仔更玩到「講不出聲」，認真誇張。