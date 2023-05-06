炎明熹期待孖閨密去旅行　文凱婷堅決唔認做「小三」

藝人炎明熹（Gigi）今晚（6日）到灣仔伊館參與慈善音樂會表演。談到正進行DSE考試，她表示：「淨返一科Technology and Living 9號應考，因為考嘅範圍好闊，連布料纖維有幾多種都要問，所以真係要畀心機讀書。（覺得之前考成點？）我好叻女，日前考英文口試覺得唔錯。（對DSE好有信心？）信心一定要有，唔好太多，但又唔可以冇，哈哈！」由於想留港升讀時裝設計，所以9號考的科目對她來說相當重要：「因為嚟緊都仲有工作，唔可以集中溫書，不過我好享受兩邊兼顧。」

Gigi日前到珠海及肇慶開騷，以小背芯罕有騷身材，事後被形容為「禾稈冚珍珠」。講到這個造型時，她表示：「我學識咗呢5個字，不過我唔係好明，要屋企人解釋畀我聽。（覺得呢5個字係讚定彈？）中性囉，內地啲粉絲好熱情，佢哋不停揮應援物，擔心佢哋啲手會揮到甩呀！」Gigi又指完成考試後便會鬆口氣，又透露已計劃與兩位閨密到台灣旅行，她說：「6月中出發，起碼留一星期假，係我第一次同屋企人以外嘅人去旅行，所以既與奮又期待。」而早前好友姚焯菲返港小休，Gigi表示：「突發嘅情況下見到佢，佢好Sweet咁送咗份生日禮物畀我，真係好窩心。」

而歌手文凱婷（Aeren）也有份演出，她打趣說很久未有機會公開踏台板唱歌，今次則唱兩首歌娛賓。談到大17年的男友湛耀東被指拋棄舊愛與她拍拖，對方又涉嫌搶走舊東家的學生，Aeren坦言：「起初佢都有啲唔開心，覺得畀人冤枉，好彩身邊嘅朋友都知道係咩一回事。（冇影響你哋感情？）係。（對佢百分百信任？）同得佢一齊，梗係信任。（人哋話妳係第三者。）唔開心一定有，呢個似乎對人格同形象有影響，總之我哋喺埋一齊時係單身嘅。」

至於男友被指搶學生，Aeren即答：「佢舊年6、7月辭職，但嗰份割席聲明係上個月嘅事，所以究竟邊個同邊個割席，其實有得商榷，而且佢「過冷河」嘅時間根本冇得教學生。嚟緊佢諗住做音樂製作同教學，但詳情未有定案。」談到她早前融入男友家中，與對方家人齊往澳洲旅行，男友母親更發貼文指是「一家人」，Aeren坦言：「老人家好開心，佢根本冇諗咁多，只係覺得個仔又喺身邊，所以咪形容一家人囉，冇理由踢開我吖嘛。其實當初佢哋成家人想去旅行，就問我想唔想一齊，我見咁耐冇去旅行，梗係話好啦。」問到稍後會否與男友合作，Aeren則耍手笑答：「唔好啦，佢好似老師咁，有時我哼兩句（歌），佢都話唔得。」